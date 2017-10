Anul cel mai greu din istoria porturilor româneşti a trecut. Noul an nu a venit cu colaci!

Anul cel mai greu din istoria porturilor românești a trecut. Noul an nu a venit cu colaci!

La recentul colegiu al Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, la care au participat toți liderii organizațiilor membre, 2009 a fost declarat un an foarte greu pentru docheri și mecanizatori. Valuri de concedieri și salarii înghețate „Cred că a fost anul cel mai greu din istoria porturilor românești - a declarat Petre Costel, liderul federației. Peste 1.000 de salariați, membrii de sindicat au fost conce-diați. În afara lor mai sunt și alții, care nu fac parte din organizațiile noastre și tocmai de aceea nu le cunoaștem numărul. 2009 a fost greu și pentru că salariile nu au crescut. Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură nu a adus vreo îmbunătățire din acest punct de vedere. Toate acestea s-au petrecut pe fondul scăderii activității în mai toate porturile. În cele maritime, traficul de mărfuri s-a redus cu 33%, iar cel de containere cu aproape 50%. În privința condițiilor de muncă, a securității și igienei muncii nu s-au adus îmbunătățiri. Ne-am confruntat, în continuare, cu fenomenul muncii la negru. Am constatat că, în condițiile crizei economice, acesta s-a amplificat. În loc ca Inspecția Muncii să-și întețească controalele, acestea au scăzut din intensitate. În portul Constanța, nu s-au mai făcut controale de patru - cinci luni de zile. În 2009, au avut loc mai multe accidente de muncă decât în anii trecuți, unele soldate cu decesul victimelor. Ele s-au petrecut pe fondul psihozei din rândul lucrătorilor, generată de valurile de disponibilizări. Pe de altă parte, unii dintre patroni au majorat normele de producție, obligând angajații să lucreze mai mult de 12 ore pe zi, suprasolicitându-i din punct de vedere fizic și psihic.” Negocieri salariale pe ramură 2010 începe cu negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură. Prima întâlnire dintre sindicate și patronate va avea loc în prima decadă a lunii ianuarie. „Ne-am propus să obținem o majorare de salariu pentru toți lucrătorii din transporturi” - afirmă liderul federației. Activitatea portuară și creșterea salariilor depind în mare măsură de relansarea economiei românești, dar și a economiei statelor care își tranzitează mărfurile prin țara noastră. Se estimează că economia țării noastre își va relua creșterea abia în a doua jumătate a anului viitor. De aceea, speranțele portuare se îndreaptă spre amplificarea volumului de mărfuri în tranzit. În 2007 - 2008, acestea dețineau o pondere de circa 30% din fluxurile de mărfuri. Legea porturilor și a Inspecției Muncii „Sperăm că 2010 va fi un an mai bun pentru toți portuarii. Ne dorim ca și problemele privind legislația portuară să se clarifice odată pentru totdeauna în parlament. Avem nevoie de un cadru legislativ modern, european, care să stimuleze transporturile navale. De asemenea, este necesară și o nouă formă de organizare a Inspecției Muncii. În prezent, legea favorizează lucrul la negru. Ea este blândă cu cei ce muncesc fără forme legale. Aceștia nu pot fi legitimați și sancționați. Nu doar angajatorii, ci și lucrătorii care practică munca la negru încalcă legea și, de aceea, trebuie amendați. S-a discutat foarte mult despre reorganizarea Inspecției Muncii, prin reprezentarea sindicatelor în organismele de conducere ale inspectoratelor teritoriale. Așa se întâmplă în toate lumea. Este necesar acest lucru, pentru că sindicatele sunt cele care reclamă munca la negru, care sesizează asemenea cazuri” - a declarat Petre Costel. Investiți, dar nu haotic! 2010 este anul unor mari investiții în porturile maritime și fluviale. Nu este vorba numai de investiții ale statului, cât mai ales de investiții ale companiilor cu capital privat. „Ne bucură orice investiție portuară, pentru că atrage trafic și dă de lucru unui număr mai mare de oameni. Problema este ca aceste investiții să fie trainice, de lungă durată, să nu fie făcute pentru a exploata o situație conjuncturală, care aduce un beneficiu vremelnic. În ultimii 20 de ani, în portul Constanța au avut loc investiții de marcă, care au dus la deschiderea a sute de locuri de muncă, cu condiții de lucru mai bune. Cea mai importantă este investiția de la noul terminal de containere. De asemenea, au apărut numeroase silozuri de cereale. Din păcate, procesul investițional este oarecum haotic și nu se respectă specializarea danelor. Portul Constanța începe să semene, din acest punct de vedere, tot mai mult cu un port din lumea a treia, în care bananele se descarcă lângă minereu, iar grâul, lângă cărbune. Ar trebui să se facă ceva în această direcție, cât timp nu este prea târziu” – a declarat președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare.