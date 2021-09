Antreprenorii la început de drum, încurajați să acceseze fonduri europene. Iată povestea unei tinere din Cumpăna

Accesarea fondurilor europene este un subiect care de multe ori este sortit eşecului. Tinerii care pornesc la drumul întortocheat al afacerilor, fug cel mai adesea de banii europeni pentru că traseul până la ei este anevoios. Birocraţia şi multele condiţii de eligibilitate te fac din start să renunţi. Iar ca să parafrazez o emisiune de televiziune care a făcut audienţă în anii 90, pot spune că, am întâlnit şi români fericiţi care au reuşit să obţină fonduri nerambursabile. Vorbim despre Elena Negrici, o tânără antreprenoare care şi-a luat destinul în mâini şi a deschis o „casă cu terapii” în comuna Cumpăna, unde, aşa cum îi spune şi numele oferă nu numai servicii de înfrumuseţare, dar este şi un loc în care îţi încarci bateriile după o săptămână stresantă. Întrebată cum a fost experienţa accesării fondurilor europene, ne-a răspuns direct: „Ca un drum pe apă, pentru că apa niciodată nu şti cum este. Când vin valuri, când e limpede, când zici că totul merge strună, când vine furtuna. M-am simţit ca Jack Sparrow în căutarea comorii pe canalul Dunăre-Marea Neagră. Lăsând gluma la o parte, a fost o experienţă plăcută mai ales că reuşeşti să faci ceva pentru tine”, ne-a spus antreprenoarea.Banii au fost accesaţi prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru activităţi neagricole de GAL Canal Dunăre-Marea Neagră. Suma accesată a fost de 50.000 de euro pentru sectorul serviciilor, bani care au ajutat-o pe tânăra femeie de afaceri să-şi dezvolte activitatea. „Am avut noroc, că cea care m-a ajutat, consultantul pe proiecte europene este fosta mea colegă din liceu şi ea a propus să depun un proiect. La început nu am crezut că este posibil, dar acum am altă percepţie despre fondurile europene. A durat cam un an de când am depus proiectul undeva în februarie şi m-am văzut cu banii prin octombrie, deci mai puţin de un an. Banii i-am primit pentru achiziţia de aparate ceea ce am şi făcut. Dar până atunci am plătit chirie nouă luni de zile fără să ştiu dacă proiectul meu va fi eligibil sau nu. Nu a fost uşor şi am venit cu bani de acasă să-mi susţin business-ul”, ne-a povestit femeia de afaceri.Pentru a fi eligibil un astfel de proiect trebuie să nu mai fi accesat alte fonduri europene şi, foarte important, să fii înscris într-un GAL. Cel care leagă trei UAT-uri şi deserveşte comunele Cumpăna, Valu lui Traian şi Poarta Albă se numeşte galcanaldunăremareaneagră2016, iar în exerciţiul financiar 2014-2020 au fost eligibile 14 proiecte depuse pentru suma totală de 3.001.069,65 lei. Sectorul serviciilor a obţinut suma de 50.000 de euro de proiect, iar pentru manufacturieri a fost alocată suma de 70.000 de euro de proiect. Pentru perioada următoare de finanţare 2021-2027 României îi vor reveni circa 80 de miliarde de euro sprijin financiar european, din care 30 de miliarde de euro vor fi bani prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi 20 de miliarde de euro, fonduri prin Politica Agricolă Comună. Pentru a accesa fonduri nerambursabile trebuie să urmăriţi ce proiecte de investiţii vor fi disponibile în perioada următoare.