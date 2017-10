Antifrauda vine pe litoral şi nu pleacă pân´ la toamnă

1

evaziune

In Constanta exista o evaziune incredibila .In afara marikor supermacheturilor nimeni nu face bon fiscal,NIMENI.Cum comertul in oras este apanajul machedonilor iar cei care controleaza sunt de aceiasi natie cine sa faca ordine ?Si la Mamaia lsi Eforie la fel nu ai sa vezi bon fiscal .nu o mai fi tus in zona asta.