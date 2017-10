Antifrauda sigilează afacerile evazioniştilor

3

Stat de 2lei

Ce castiga ei cu suspendarea activitatii? De bine de rau ,indiferent daca emit sau nu bonuri pe intreaga incasare statul isi lua un impozit in luna asta ,care acum este pierdut! Cel care are firma pierde tot profitul,ba din contra iese si gaura,deoarece cheltuieile se asimileaza in continuare,iar el nu produce nimic:Moartea micilor intreprinzatori! Angajatii,care probabil nu au nici o vina, raman totusi fara slujba o luna/3 luni,iar de aici au de suferit familii intregi care probabil traiesc din acest venit sau este substantial pentru ei. Antifrauda ne omoara pe toti degeaba.Statul si "barosanii" fura in continuare ,iar noi stam si suferim,platim impozite,amenzi,mai nou ramanem si fara ce agonisim in jumatate de an.