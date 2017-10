Antifrauda loveşte în mafia vânzărilor intracomunitare de maşini second-hand

Antifrauda lovește în mafia vânzărilor intracomunitare de mașini second-hand

În perioada aprilie - iunie 2016, în cadrul operațiunii XENON, inspectorii antifraudă au verificat 200 de firme care au efectuat achiziții intracomunitare de autoturisme second hand, în valoare de peste 1 miliard de lei.Rezultatele preliminare au confirmat evaluarea inițială a riscului de fraudă, întrucât doar 19 societăți dintre cele verificate au avut un comportament fiscal adecvat. La 25 de societăți, acțiunile de verificare continuă din cauza absenței administratorilor, refacerea evidenței contabile sau necesitatea unor alte verificări suplimentare.67 societăți (cca 30%) nu au fost găsite funcționând la sediul social declarat, fiind inițiate procedurile legale (sesizare inspecție fiscală. organe de urmărire penală), inclusiv privind inactivarea fiscală a acestora.Principala deficiență constatată la restul societăților a fost aplicarea eronată a regimului marjei de TVA la vânzarea către clienții persoane fizice, fapt care a produs prejudicii calculate doar până în acest moment de 131 milioane de lei. Dintre acestea, 76 milioane de lei sunt prejudicii aferente actelor de sesizare penală, iar 55 de milioane de lei reprezintă prejudicii provenind din TVA și impozit pe profit estimate suplimentar, în cazul acestora fiind sesizată Inspecția Fiscală.Pe parcursul verificărilor au fost identificate o serie de scheme de fraudare, printre care:1. Categoria celor care cumpără autoturismele din unele state membre și apoi le revând către alte state membre UE (Franța, Italia, Spania), valoarea depășind 170 milioane lei. În aceste cazuri, schimburile de informații cu aceste state au demonstrat de cele mai multe ori că frauda de TVA are loc în acele state, firmele românești facilitând frauda adesea prin emiterea de facturi duble, având ca scop schimbarea ilegală a regimului de TVA aplicat la destinație (locul înmatriculării efective a mașinii);2. Inspectorii antifraudă au demarat verificarea tranzacțiilor derulate de 6 societăți bulgărești înființate de către cetățeni români, scopul fiind același de comercializare auto tot pe teritoriul României la un preț competitiv, atins tot prin schimbarea ilegală a regimului de TVA. Înființarea de societăți în Bulgaria pare a fi preferată de persoanele care deja au fost anterior angrenate în fapte de evaziune fiscală în România, acestea fiind puse în imposibilitatea de a-și inființa noi societăți după introducerea formularului 088. Inspectorii au în derulare măsurile legale și privire la aceste situații;3. Totodată, inspectorii antifraudă au constatat că, în aproximativ 20 de cazuri, administratorii firmelor sunt în fapt persoane interpuse și au identificat acei cumpărători ulteriori care au achiziționat mai multe autovehicule de la respectivele firme, pe care le-au revândut ulterior. Acești clienți vor fi semnalați inspecției fiscale persoane fizice pentru a verifica dacă desfășoară activități economice cu/fără autorizație (dacă respectă reglementările legale privind înregistrarea/declarararea acestor activități).Constatările preliminare au condus la următoarele concluzii:- au fost confirmate analizele de risc care au relevat existența unor rețele organizate care se ocupă de comerțul cu autoturisme second hand, aceeași societate fiind folosită de mai multe persoane pentru achizițiile de autoturisme din vestul Europei. Aceste persoane se ocupă adesea de țadusul mașinii la comandăț.- DGAF deține instrumentele necesare analizelor și verificărilor cu privire la comerțul online de autovehicule, care a căpătat o pondere foarte mare, în condițiile în care mare parte a achizițiilor este realizată de pe platformele online operate de furnizorii intracomunitari. Comerțul tradițional a suferit astfel multe modificări, clientul final comandând autovehiculul dorit prin intermediul persoanelor care se ocupă de țadusul mașinii la comandăț, fapt ușor demonstrabil prin plățile efectuate în contul acesteia din urmă. Beneficiul este că nu va plăti TVA, prețul real fiind astfel diminuat. Factura pe care o primește conține TVA românesc pe marjă, mai mic uneori decât costul unei spălări a autovehicului, în loc să fie calculat la întreaga valoare a mașinii, așa cum prevede legea.Instrumentele și platformele de cooperare internațională la care este racordată ANAF au condus la identificarea rapidă a societăților fraudatoare, obținerea de documente și derularea de verificări suplimentare și vor asigura și pe viitor acest lucru.Deoarece cumpărătorii sunt tentați de un preț cât mai mic al autoturismelor, trebuie să cunoască și faptul că demonstrarea unei înțelegeri între aceștia și persoanele de la care cumpără autoturismul pentru evitarea/diminuarea obligației de plată a TVA va avea ca efect stabiliea unor sume suplimentare și în sarcina lor și chiar acuzarea de evaziune fiscală.