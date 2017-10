Antifrauda Fiscală sau „războinicul nevăzut - necunoscut“

Ştire online publicată Joi, 09 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Anul 2013 a fost anul reorganizării Fiscului. După cum vă amintiți, a fost un proces lung, dificil, care a început la 1 august și a durat până în decembrie. Mari așteptăriLa capătul lui, Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a ales cu o nouă structură, din care fac parte, printre altele, Direcția Generală a Vămilor (rezultată prin absorbția fostei Autorități Naționale a Vămilor) și Direcția Generală Antifraudă Fiscală (născută după desființarea Gărzii Financiare). Odată cu aceasta, a avut loc și regionalizarea ANAF, prin înființarea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și direcțiilor generale regionale antifraudă fiscală. În plus, cea mai mare parte a personalului structurilor regionale și centrale a trecut prin sita deasă a selecției, cu numeroase probe (examene psihologice, teste de integritate, verificarea cunoștințelor teoretice și interviu). Rezultatul acestui efort laborios și costisitor ar trebui să fie o instituție mai eficientă în colectarea dărilor către stat și în combaterea evaziunii fiscale, care a ajuns la 35 - 40% din PIB. Cele mai mari așteptări vizează Direcția Generală Antifraudă Fiscală. „Părinții” ei au afirmat că va fi cu totul altceva decât Garda Financiară: o instituție de profesioniști incoruptibili, care vor veni de hac economiei subterane. Rezultate firaveAu trecut două luni de la sosirea pe lume a structurii Antifraudă Fiscală. Mărturisesc cu mâna pe inimă că mă așteptam ca armată celor 1.461 de inspectori antifraudă superiori, principali, asistenți și debutanți să-i asedieze din prima zi pe marii evazioniști și să declanșeze atacuri nemiloase împotriva lor. Ca ziarist și plătitor de taxe și impozite până la ultimul bănuț, visam să-i văd pe vajnicii inspectori antifraudă luptând „la baionetă” cu mafia alcoolului și a tutunului, a fructelor și legumelor, a cerealelor și fierului vechi, făcând descinderi specta-culoase în focarele evaziunii fiscale, confiscând munți de bani negri și de mărfuri fără documente, închizând firme, punând sigilii și întocmind dosare penale. Eram îndreptățit să visez, întrucât, răspunzând solicitării mele, biroul de presă al ANAF m-a asigurat că: „Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală este ope-rațională, iar activitatea de control operativ este precedată de analize de risc fiscal și de programări ale acțiunilor, în funcție de resursele disponibile. Printre atribuțiile inspec-torilor antifraudă ai DGAF se numără constatarea și sancționarea contra-vențiilor de încălcare a obligativi tății utilizării și dotării cu aparate de marcat electronice fiscale și a emiterii bonului fiscal, așa cum sunt prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999, republi-cată, cu modificările și completările ulterioare.” Înclin să cred că așteptările mele au fost prea mari. În cele două luni de când Direcția Generală Antifraudă Fiscală este funcțională, numărul acțiunilor armatei de 1.461 de inspec-tori antifraudă a fost cam firav, dacă ținem cont de ecourile din presă. Iată bilanțul provizoriu al acestora: La începutul luni decembrie 2013, peste 40 de inspectori antifraudă din Regionala Suceava au descins la bazarul din lunca Sucevei. În urma verificării a 35 de unități, au aplicat amenzi de 280.000 lei, au confiscat bunuri de 116.000 lei și au închis șapte unități. Pe 8 decembrie, noap-tea, inspectori antifraudă din București au verificat 25 de localuri din centrul vechi. Au suspendat activitatea a șapte dintre ele și au dat amenzi de 294.000 lei. La acțiune au participat circa 100 de inspectori.Pe 10 decembrie, 40 de inspectori antifraudă din Regio-nala Suceava au luat la puricat firmele din complexul comercial „Romalion”, din Bacău. Au aplicat amenzi de 350.000 de lei, au confiscat 6.000 de lei și au suspendat activitatea a 12 firme. La mijlocul lunii decembrie, zeci de inspectori antifraudă din Regionala Târgu Jiu au efectuat controale în piețele și târgurile din Craiova și Târgu Jiu. La unul dintre centrele comerciale din Craiova, au confiscat 15 tone de mărfuri fără documente de proveniență. O nefirească discrețieDupă cum puteți constata, stimați cititori, acțiunile inspectorilor anti-fraudă nu se deosebesc de cele ale foștilor comisari ai Gărzii Financiare. Diferența constă în numărul mare al reprezentanților Fiscului care iau parte la ele. Din păcate, nu avem nicio informație despre controalele efectuate de Regionala Antifraudă Fiscală Constanța, întrucât aceasta păstrează o discreție totală asupra muncii ei. Conducerea sa ne-a transmis că, potrivit unor norme interne privind modul de comunicare cu presa, trebuie să ne adresăm Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Refuzul instituției regionale de a comunica direct cu noi nu ne împiedică să sperăm că, în cele două luni care au trecut, inspectorii antifraudă din Constanța s-au remarcat în războiul cu cei ce fraudează bugetul statului. Am încercat să aflăm mai multe informații chiar de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală. În mod surprinzător pentru o instituție publică, aceasta manifestă o discreție desăvârșită privind propria imagine și activitate. Nu are pagină web, iar datele sale de contact nu figurează nici măcar pe site-ul ANAF, de parcă respectiva structură n-ar exista. Cine are de pierdut? În primul rând, activitatea de combatere a evaziunii fiscale. Dacă un cetățean ar dori să sesizeze o fraudă, să reclame, spre exemplu, faptul că un comerciant nu vrea să-i elibereze bonul fiscal, n-ar avea cum să o facă, pentru că Direcția Generală Antifraudă Fiscală nu a pus la dispoziția publicului niciun număr de telefon.N-au avut ce să comuniceÎn ceea ce ne privește pe noi, ziariștii, biroul de presă al ANAF, ne aduce la cunoștință că: „Pentru solicitarea informațiilor referitoare la Direcția Generală Antifraudă Fiscală, vă rugăm să vă adresați serviciul de comunicare, relații publice și mass-media pe adresa de e-mail presa.anaf@mfinante.ro. Referitor la rezultatele activității Direcției Generale Antifraudă Fiscală, acestea vor fi făcute publice prin rapoartele de activitate ale ANAF (semestrial), raportul de performanță, comunicate de presă, aceste informații fiind publice și pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală www.anaf.ro.” În cele două luni care au trecut de la înființarea instituției antifraudă, ANAF nu a dat publicității niciun comunicat de presă referitor la activitatea Direcției Generale Antifraudă Fiscală. De ce? Nu a avut ce să comunice? În calitate de ziarist și plătitor de taxe și impozite, nu pot să pricep de ce Direcția Generală Antifraudă Fiscală are o activitate atât de discretă, câtă vreme evaziunea fiscală e copleșitor de agresivă.