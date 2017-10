Antifrauda Fiscală a umplut visteria statului

2

Antifrauda si politica

Oare cei ce vin in control nu stiu decat sa dea amenzi? Daca ar fi asa, sa dam si noi amenzi la toti cei care gresesc, la politicieni, la coruptii statului, la profesori, la popi, politisti,adica la toata coruptia si minciuna din sistem. Dar nu. Numai la aia care se lupta sa faca un ban cinstit. Doar nu s-au dus la holelul bombonicii lui dragnea sau in parlamentul mincinosilor sa dea amenzi sau sa recupereze restantele neplatite. Nuuuuuu, la alde astia nuuuuuu. Doar la amarastenii de buticari. Milionarii sunt de neatins. Aia dau spagi mult prea mari ca sa poata rezista cineva tentatiei. Fiecare are un pret din pacate si asta e realitatea din Romania. Pana cand un presedinte se va opri sa faca campanie unui partid politic, sau pana cand un premier sa nu faca campanie pe afisele europarlamentarilor partidului sau noi nu o sa ne facem bine. Pe vremea cand iliescu era presedinte, PD-ul pe buna dreptate protesta impotriva manipularii, acum este invers. Ce se mai alege de tara asta? Lumea e scarbita si nu o sa mai iasa la vot iar pe un numar mic de votanti UDMR-ul o sa fie de 12 % , si sa te tii atunci autonomie. Romania va fi o a doua Ukraina, dar cu deosebirea ca tradatorii sunt romanii care ne conduc, pe cand in Ukraina sunt rusi.