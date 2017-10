În anul 2014

Antifrauda Fiscală a constatat prejudicii de peste 770 milioane euro la bugetul statului

2014 a fost primul an de viață al Direcției Generale Antifraudă Fiscală. În această perioadă, cei 1.318 inspectori antifraudă au verificat activitatea a 24.160 contribuabili. Prejudiciile la bugetul statului constatate de ei depășesc 770,1 milioane euro (3.465.582.583 lei).Pentru recuperarea lor au fost întocmite 714 acte de sesizare penală i s-a dispus instituirea a 1.302 măsuri asigurătorii în valoare de peste 551,2 milioane euro (2.480.645.205 lei).De asemenea, anul trecut inspectorii antifraudă au aplicat 19.429 de amenzi pentru contravențiile constatate, în valoare totală de peste 20,7 milioane euro (93.319.350 lei). Dintre acestea, 5.409 amenzi, a căror valoare totală depășește 4,4 milioane euro (19.820.600 lei), au fost date pentru lipsa dotării sau utilizării casei de marcat. Totodată au fost confiscate bunuri și numerar în valoare totală de peste 62,1 milioane euro (279.835.918 lei) și s-a dispus suspendarea activității a 1.628 contribuabili pentru lipsa dotării sau utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.Pe parcursul anului trecut, Direcția Regională Antifraudă Constanța a verificat activitatea comercială a 4.295 contribuabili și a identificat prejudicii cauzate bugetului de stat în valoare totală de peste 55,6 milioane euro (250.421.540 lei), respectiv 7,26% din prejudiciile constate pe plan național. Pentru recuperarea lor au fost întocmite 29 acte de sesizare penală și au fost instituite 224 măsuri asigurătorii în valoare totală de peste 32 milioane euro (144.425.625 lei). Inspectorii antifraudă din Regionala Constanța au aplicat 4.740 amenzi și au confiscat bunuri și numerar în valoare totală de peste 6,7 milioane euro (30.236.833 lei). Pentru lipsa dotării sau utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, au dispus sancționarea cu 1.617 amenzi în cuantum de peste 1,4 milioane euro (6.519.800 lei) și suspendarea activității unui număr de 345 contribuabili.Cele mai importante categorii de bunuri confiscate de inspectorii antifraudă ai Regionalei Constanța sunt următoarele: cereale și plante tehnice (1.795 tone), legume-fructe (circa 59 tone), alcool și băuturi alcoolice (9.383 litri), diverse produse alimentare (2.808 kg) și țigarete (110.536 bucăți).Reamintim faptul că reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală a început la 1 august 2013 și a durat până la începutul anului 2014. La capătul ei, ANAF s-a ales cu o nouă structură, din care fac parte, printre altele, Direcția Generală a Vămilor (rezultată prin absorbția fostei Autorități Naționale a Vămilor) și Direcția Generală Antifraudă Fiscală (născută după desființarea Gărzii Financiare).Operaționalizarea efectivă a instituției antifraudă fiscală a implicat elaborarea și aprobarea legislației secundare și a procedurilor interne privind activitatea de control antifraudă, recrutarea inspectorilor antifraudă, realizarea primelor forme de pregătire profesională teoretică și practică, asigurarea resurselor logistice necesare desfășurării activității (amenajarea sediilor, conectarea la sistemele informatice, constituirea parcului auto, realizarea tipizatelor, a însemnelor și dotărilor specifice activității de control operativ).În primul an de activitate, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a efectuat o serie de operațiuni spectaculoase, reușind să destructureze mai multe rețele evazioniste. Se remarcă loviturile date mafiei legumelor, a cerealelor și medicamentelor.Ceea ce a ieșit cu pregnanță în evidență, în primul an de activitate a noii instituții, este incoruptibilitatea inspectorilor antifraudă. Dacă foștii comisari ai Gărzii Financiare erau acuzați de agenții economici că sunt abuzivi și șpăgari, despre inspectorii antifraudă s-a dus vestea că nu primesc mită. Cei ce au încercat să îi corupă, fie au fost puși la punct cu severitate, fie au fost dați pe mâna organelor de cercetare penală.