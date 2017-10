Antifrauda a destructurat o reţea de fraudare a bugetului statului

Antifrauda a destructurat o rețea de fraudare a bugetului statului

Inspectorii antifraudă fiscală au descoperit un circuit de fraudare a bugetului statului prin operațiuni economice fictive. Ei au analizat activitatea comercială, din perioada 2012 - 2013, a unei firme cu sediul în Oradea, care simula existența unei rețele de furnizare a unor produse sau servicii pentru societăți comerciale de pe întreg teritoriul țării. Scopul întregii manopere era evitarea plății obligațiilor fiscale.Firma respectivă, care funcționa fără puncte de lucru sau persoane angajate, a înregistrat în contabilitate achiziții fictive de diverse produse (materiale de construcții, utilaje, piese de schimb, combustibili, zahăr, animale vii, cereale, material lemnos, etc) de la entități din România, Ungaria și Slovacia. Ulterior a emis facturi pentru furnizare fictivă de mărfuri sau prestare de servicii inexistente (construcții, închirieri utilaje, creare pagini web etc) către 26 de societăți cu activitate comercială reală, ai căror reprezentanți le-au utilizat pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale prin compensarea debitelor.Sumele aferente facturilor emise de către firma din Oradea erau ridicate în numerar de la bancă și returnate administratorilor firmelor beneficiare în schimbul unui procent. Ridicările de numerar se efectuau în baza unor borderouri contrafăcute, de achiziții de diverse mărfuri de la persoane fizice.Într-unul din cazuri, lucrări reale de construcții, realizate pentru primării din localități precum Avram Iancu (județul Bihor), Bulz (județul Bihor) sau Dobromir (județul Constanța), se regăseau scriptic și pe facturi emise de către firma din Oradea, pentru a justifica sustragerea de la plata TVA și impozitului pe profit a firmei beneficiare.Inspectorii antifraudă fiscală au stabilit un prejudiciu total de peste 900.000 euro (4.043.252 lei), reprezentând impozitul pe profit și TVA.Pentru recuperarea prejudiciului, s-au instituit măsuri asigurătorii în valoare totală de 3.214.605 lei asupra bunurilor (utilaje industriale, echipamente electronice etc.) și conturilor bancare identificate și asupra sumelor datorate de către terți. Cazul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, iar procurorii au dispus efectuarea de percheziții la mai multe adrese din Oradea și Haieu și arestarea a două persoane.