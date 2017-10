Antifrauda a descoperit o escrocherie "naţională", cu servicii educaţionale

2

mai sunt !

mai sunt si alte fundatii care mananca banii de pomana cum ar fi "Tineri pentru misiune" care au membrii ce locuiesc in apartamente de bloc unde se plateste chirie si toate utilitatile au masina la scara probabil si salariu si se duc o data pe saptamana daca se duc in campusul lui mazare (cartierul tiganesc) cica pentru "educatie" in rest toata ziua se fatae si se preumbla si mai ales vin in "vizite" niste indivizi de iti este teama sa urci pe scara cu masini de IL,MS, OARE FAC CEVA ? intreb si eu