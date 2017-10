Şantierului Naval Constanţa i-a fost acordată diploma de excelenţă pentru securitate şi sănătate în muncă

Șantierului Naval Constanța i-a fost acordată diploma de excelență pentru securitate și sănătate în muncă

Omenirea i-a dedicat dreptului fundamental la muncă sărbătoarea de 1 Mai. Petrecerile în mijlocul naturii, la iarbă verde au făcut ca semnificația inițială a Zilei Internaționale a Muncii să se cam piardă. Un drept fundamental Cei mai mulți dintre lucrătorii contemporani o asociază cu venirea primăverii, cu timpul liber, dar și cu posibilitatea de a fi împreună cu ceilalți: familia, prietenii, colegii. Nu este deloc rău că a avut loc o deplasare de rol și de semnificație a acestei zile. Cine își dorește marșuri și mitinguri de protest de 1 Mai, pumni de șomeri agitați în aer? Timpul liber și clipele de bucurie petrecute cu ceilalți există pentru că dreptul fundamental la muncă e respectat, iar acest fapt merită sărbătorit. Cu doar câteva zile înainte de 1 Mai, se celebrează Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă. Nu este deloc întâmplătoare plasarea ei pe 28 aprilie. Înainte de a se bucura de dreptul la muncă și la timp liber, oamenii trebuie să mediteze la faptul că ziua lor de lucru n-ar trebui să se termine pe un pat de spital ori sub lespedea mormântului. Această zi are menirea de a le aminti patronilor și angajaților nu doar de victimele accidentelor de muncă, dar și de faptul că împreună au obligația de a elimina cauzele îmbolnăvirilor, rănirilor și deceselor, în activitatea profesională. În acest an, Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă s-a desfășurat sub sloganul „Sănătate și viață în muncă: un drept uman fundamental”. Cu acest prilej, inspectoratele teritoriale de muncă din întreaga țară au organizat acțiuni de informare în societățile comerciale, în mijlocul angajaților și managerilor, în prezența ziariștilor. Obiectiv: accidente zero La malul mării, evenimentul a fost marcat prin simpozionul organizat la Șantierul Naval Constanța. La acțiune au participat reprezentanți ai conducerii unității și ai subcontractorilor, liderii Sindicatului Liber al Navaliștilor din SNC și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă. Cu acest prilej, Constantin Florescu, inspector în cadrul ITM i-a acordat companiei diploma de excelență pentru securitate și sănătate în muncă, pe anul 2008. Ea recompensează eforturile depuse în SNC pentru reducerea numărului de accidente și a gravității lor, a afirmat inspectorul de muncă. Acesta a ținut să remarce deschiderea, transparența de care dă dovadă conducerea șantierului naval în problemele de securitate și sănătate în muncă și buna implicare a sindicatului unității pe această linie. Trebuie amintit faptul că, în fiecare an, Sindicatul Liber al Navaliștilor din SNC a organizat participarea lucrătorilor din companie la concursul de sănătate și securitate în muncă, una dintre cele mai ample competiții profesionale organizate în industria navală românească. Întrecerea se desfășoară în sistem piramidal, de la nivel de formație și secție până la faza pe unitate (iar mai apoi, pe industrie). Ea reprezintă un bun prilej pentru constructorii de nave să își reîmprospăteze cunoștințele privind normele de sănătate și securitate în muncă. În 2007, la faza națională, care a avut loc la Poiana Țapului, echipa SNC a obținut locul I, iar în 2008, la Sinaia, locul II, după o probă suplimentară de departajare. Acest efort ca și multe altele - investițiile de zeci de milioane de euro care au dus la îmbunătățirea condițiilor de muncă și la reducerea numărului de accidente, îmbunătățirea sistemului de managemet și de control, organizarea și buna funcționare a comisiilor de securitate și sănătate în muncă – au făcut ca accidentele de muncă, din SNC, să fie tot mai rare și tot mai puțin grave. Vasile Mangiurea, managerul departamentului de securitate a muncii a declarat că obiectivul SNC este reducerea la zero a numărului accidentelor de muncă. Directorul general Radu Rusen a subliniat buna colaborare a șantierului naval cu ITM. El le-a reamintit colegilor prezenți la simpozion că este necesar ca, atunci când au loc accidente de muncă, chiar fără urmări, să fie raportate și cercetate, pentru a se descoperi cauzele și a fi eliminate, astfel încât să se prevină viitoarele accidente.