Şantierul Naval Constanţa, premiat pentru performanţe de top

Șantierul Naval Constanța, premiat pentru performanțe de top

Șantierul Naval Constanța se numără printre companiile premiate în cadrul festivității organizate joi, 2 noiembrie 2017, în cadrul celei de-a XXIV-a ediții a Topului societăților comerciale din județul Constanța 2016. Compania s-a clasat pe primul loc în rândul întreprinderilor foarte mari din sectorul „construcția de nave și structuri plutitoare“.Trebuie precizat că, pentru ierarhizarea firmelor, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a utilizat criteriile cuprinse în metodologia aprobată de comisia constituită la nivel național. Au fost utilizați următorii indicatori economici: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.În clasamentul primelor 100 de firme constănțene după cifra de afaceri realizată în 2016, SNC ocupă locul 26, iar în Top 100, după profitul brut din exploatare, poziția a 16-a.Șantierul Naval Constanța a obținut noul premiu într-un an jubiliar. În 2017, compania a împlinit 125 de ani de la naștere și 15 ani de la privatizare. De-a lungul existenței sale, a construit și livrat 460 de nave, cu o capacitate totală de aproape 5 milioane tdw, din care 92 de nave, totalizând peste 2 milioane tdw, pentru piața externă. La acestea se adaugă un volum uriaș de lucrări de reparații executate la peste 5.500 de nave.Performanța Șantierului Naval Constanța este remarcabilă, având în vedere criza prelungită prin care trec shipping-ul internațional și industria navală mondială. În anii 2010 - 2016, numeroase șantiere navale din întreaga lume și-au închis porțile, cele rămase în viață fiind nevoite să își restrângă activitatea. La rândul lui, SNC s-a văzut nevoit să-și modifice structura producției, preponderentă devenind activitatea de reparații navale.„SNC a încheiat anul 2016 cu un rezultat pozitiv, apropiat de estimări. Se confirmă trendul înregistrat de companie în ultimii ani, ca urmare a măsurilor luate în organizarea ei. Din analizele noastre, realizate în urmă cu cinci ani, am ajuns la concluzia că nu ne putem aștepta pe termen scurt și mediu ca piața construcțiilor de nave să revină la un nivel ridicat. Drept urmare, acționariatul și administratorii societății au decis să organizăm activitatea șantierului ținând cont de ceea ce se întâmplă pe piață. În consecință, în 2016 ne-am concentrat pe realizarea unei cifre bune de afaceri și a unui profit din activitatea de reparații nave”, a declarat directorul general al SNC, Radu Rusen.Rezultatele bune au continuat și în anul 2017. Potrivit informațiilor puse la dispoziția investitorilor de pe piața de capital, în primul semestru al anului, Șantierul Naval Constanța a obținut venituri totale de 98.100.836 lei, în creștere cu 5,50% față de aceeași perioadă a anului 2016, și un profit brut de 5.494.554 de lei. Din totalul investițiilor de circa 3,5 milioane de euro ce urmează a fi efectuate în acest an, compania a finalizat și pus în funcțiune, în semestrul I, investiții de 2.985.000 milioane de lei.În semestrul doi, a fost livrat un tanc de 9.000 tdw și continuă lucrările de construcție a două tancuri chimice de 41.000 tdw, după un proiect propriu, modernizat.În activitatea de reparații nave, SNC se va concentra pe proiectele angajate cu partenerii tradiționali, pe finalizarea proiectului de conversie pentru o navă de transport animale și pe atragerea de noi comenzi de reparații navale.