Şantierul Naval Constanţa construieşte o navă de instalat tubulaturi şi cabluri submarine

Șantierul Naval Constanța construiește o navă de instalat tubulaturi și cabluri submarine

Greu încercată de criza econo-mică, industria navală este încă departe de momentul relansării, din cauza conjuncturii nefericite. Flota mondială continuă să înregistreze un excedent de capacități de transport de 10 - 15%, în raport cu cerințele pieții, comenzile de construcții noi sunt puține în raport cu nevoile șantierelor navale, iar prețurile navelor de serie sunt de-a dreptul prohibitive pentru constructorii care nu beneficiază de ajutoare de stat.Șantierul Naval Constanța (la fel ca alte șantiere din Uniunea Eu-ropeană) a fost nevoit să schimbe structura producției, ponderea lu-crărilor de reparații navale devansând-o, în 2013, pe cea a lucrărilor de construcții noi.„Anul trecut am înregistrat o pier-dere financiară de circa 2 milioane de euro, pe care am ținut-o sub control, dar cu toate acestea ne-am atins obiectivele stabilite. Cel mai important lucru este că am creat premisele trecerii pe profit în 2014" - a declarat directorul general Radu Rusen, cu prilejul conferinței anuale a Sindi-catului Liber al Navaliștilor din SNC.În 2013, constructorii navali constănțeni au livrat ultimul tanc chimic de 41.000 tdw dintr-o serie de 21 de nave, o macara plutitoare autopropulsată pentru compania „Nibulon” (Ucraina) și au finalizat lucrări de reparații la 104 nave maritime și fluviale, din care 71 pentru parteneri externi și 37 pentru clienți români.În domeniul reparațiilor, SNC a reușit să își fidelizeze clienții pe care îi avea și care îi asigură 50% din volumul de lucrări programat pentru acest an. Diferența este asigurată prin atragerea de noi clienți, într-o competiție dură cu celelalte șantiere navale din zonă, în special din Turcia.Semnificativ este faptul că SNC a intrat în atenția flotelor de portcontainere. În lunile mai și iunie, trei nave portcontainer sunt programate să intre la reparații în șantierul constănțean.Pe măsură ce crește volumul comenzilor este nevoie de mai mulți lucrători. „Estimăm că numărul locurilor de muncă va spori cu 10%, în 2014" - a anunțat directorul general.În raportul prezentat în fața invitaților și delegaților la conferință, liderul Dede Perodin a trecut în revistă acțiunile în care s-a implicat sindicatul în intervalul februarie 2013 - aprilie 2014: - finalizarea lucrărilor de mo-dernizare și întreținere la Clubul SNC și baza nautică; - protecția socială a membrilor de sindicat (în special prin acordarea de ajutoare sociale și tichete cadou, dar și prin finanțarea căminului, clubului și dispensarului SNC), volumul cheltuielilor ridicându-se la 419.021 lei;- formarea și perfecționarea pro-fesională a unui număr de 800 de lucrători, în intervalul de referință.