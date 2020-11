ANRE a aprobat un nou regulament. Ce priveşte acesta

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat regulamentul prin care distribuitorii de gaz, sunt obligaţi să finanţeze, din banii lor, lucrările de racordare la reţeau de gaz a clienţilor casnici cât şi a celor privaţi, se arată într-un comunicat remis joi, Agerpres. Ulterior, rămânând ca operatorii de distribuţie să îşi recupereze banii din tarifele de distribuţie. Termenul de extindere şi/sau branşare a consumatorilor nu poate depăşi 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Noul regulament mai prevede că, în cazul clientului final non-casnic, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de extindere şi branşare până la 2.500 metri. Solicitantul, viitor client final non-casnic, are obligaţia să utilizeze locul de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani, de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare. În situaţia în care instalaţia de extindere şi branşare este mai mare de 2.500 metri, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure finanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie în vederea realizării obiectivelor/conductelor, părţi componente ale sistemului de distribuţie necesare racordării indiferent de lungime, urmând ca instalaţia de racordare să fie finanţată de clientul final non-casnic. Lucrările necesare racordării, vor fi realizate de către operatorii economici autorizaţi de către ANRE şi selectaţi prin proceduri concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii de către operatorul de distribuţie. Având în vedere faptul că, prevederile Legii nr.155/2020, au intrat în vigoare la data de 30 iulie 2020, tarifele de racordare încasate de către operatorii de distribuţie ulterior acestei date, în situaţia în care nu există un contract de racordare semnat, se vor returna în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al prezentului Ordin de aprobare al Regulamentului. Cererile de racordare depuse anterior datei de 30 iulie 2020 îşi menţin valabilitatea fără a putea fi prelungite, urmând ca procesul de racordare să decurgă conform Regulamentului.