Anotimpul vacanţelor! Tarife speciale pentru constănţenii care vor să ajungă la Braşov

Draga Nea Mitica

Bunule cetatean,sa lamurim putin lucrurile."Fata batrana si urata" din imagine are o vechime de aproape 600 de ani(cladire atestata la 1420). Majoritatea cladirilor din centrul istoric sunt locuite fara intrerupere de 300-400 de ani.Fata batrana din imagine este simbolul orasului Brasov.Aceasta fata batrana este cartea de identitate a orasului. Cand spui Brasov,spui Piata Sfatului.Primarul manelist nu a fost in stare sa dea o galeata de var pe simbolul Constantei.L-a asteptat pe grec.Ba nu are grecu' bani,ba nu i-a dat Boc.In schimb, manelistul sef a gasit bani pentru dansuri din buric, pentru fetite din Brazilia,care alegorice si alte prostii care nu au nicio legatura cu istoria si traditia locului.Turismul cultural si istoric(daca ai auzit) se face 12 luni pe an atat in Brasov cat si in orasul care este mai batran decat Brasovul cu peste 1000 de ani.Te contrazici singur.In mintea voastra, nu exista decat turistul cu BMW si ghertoiul imbuibat cu salam care danseaza din buric la Mamaia.Daca nu vrei sa compari Constanta cu Brasovul,te rog sa o compari cu Odesa,cu Balcic,Varna,Rotterdam cu ce vrei matale.Nici asa nu gasesti o asemanare,va place in cocina asta de oras.Despre primarul analfabet si rezultatul votului vorbim cu alta ocazie ca nu am loc aici.Abia satept.In tot cazul,sunt pregatit sa-l sorcovesc pe acest primar criminal pana va pleca din orasul asta.Te salut aplaudac comunist! "Uite luna,uite farul,uite vine salvamarul!"