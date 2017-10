Angrosiştii străini câştigă şi-n 2014 "pariul" cu agricultura românească

Angrosiștii străini câștigă și-n 2014 "pariul" cu agricultura românească

Exporturile de cereale prin portul Constanța au fost „subțiri“ în iunie 2014. De regulă, așa se întâmplă în fiecare an, cu o lună înainte de campania de recoltare.De data aceasta, „pauza” a fost ceva mai lungă, întrucât ploile sălbatice din această lună au făcut ca secerișul să se amâne cu șapte până la zece zile în multe regiuni ale țării. „Am 60 de ani, dar n-am pomenit asemenea ploi. În unele zone s-au înregistrat 250 - 300 litri de apă pe metru pătrat” - spune Gheorghe Lămureanu, vicepreședintele Ligii Agricultorilor Privați. Începând de sâmbătă, 28 iunie, când, în sfârșit, cerul s-a limpezit, combinele au intrat, din nou, în lanuri. „În cadrul celor 42 de societăți agricole, care fac parte din Cooperativa „Dobrogea” și care exploatează 30.000 ha de teren, orzul a fost recoltat în proporție de 80%. Am început și secerișul rapiței. În două zile terminăm recoltatul orzului și al rapiței; apoi intrăm la grâu” - spune fermierul. Odată cu reluarea recoltării s-a relansat traficul portuar. Peste noapte, a crescut numărul navelor ce și-au anunțat sosirea în terminalele de cereale din portul Constanța. În următoarele cinci zile, vor acosta nouă bulk-carriere, pentru a prelua 385.950 tone de grâne, după cum urmează: „Akaki” (pavilion Cipru) - 68.250 tone de grâu, „Brave Leader” (Liban) - 20.000 tone de grâu, „Faneromeni” (Grecia) - 66.000 tone de orz, „Lian Hua Hai” (Panama) - 35.000 tone de rapiță, „Libra” (St. Vincent Grenadines) - 16.500 tone de orz, „Nonna Ulia” (Panama) - 40.000 tone de celeale, „Ocean Emerald” (Hong Kong) - 68.200 tone de orz, „SITC Hengshan” (Hong Kong) - 52.500 tone de orz și „Voge Paul” (Libia) - 20.000 tone de orz. „Din evaluările noastre, rezultă că pierderile provocate de ploile abundente și de vânt, dar și de prețurile scăzute se ridică la circa 30%. La orz, recolta medie la hectar este de 4.000 kilograme, în loc de 5.000 kilograme, cât estimam, iar la rapiță de 1.000 - 1.500 kilograme. Prețul orzului este mai mic anul acesta cu 50 de dolari pe tonă” - afirmă Lămureanu.Pe șoselele ce fac legătura cu portul Constanța, trec coloane lungi de TIR-uri încărcate cu grâne. Au preluat marfa direct din câmp. Marile case de comerț ce controlează piața internațională (și românească) sunt grăbite să-și vadă cerealele în magaziile navelor. Unde le duc? Doar ele cunosc acest secret comercial. De foarte multe ori, navele primesc instrucțiuni asupra voiajului abia după ce părăsesc portul de încărcare. De asemenea, se întâmplă frecvent să se modifice destinația mărfii chiar în timpul voiajului, pentru că cine știe ce eveniment a avut loc pe bursa de mărfuri din Londra sau New York.Singurul lucru cunoscut de toată lumea este că cei ce dictează prețurile de achiziție din România, marii angrosiști străini, sunt cei ce câștigă mereu „pariul cu agricultura”, fără să investească nimic în ea. Șansele producătorilor români de a conta mai mult în negocierile cu marii exportatori sunt extrem de reduse, dacă nu se unesc în coo-perative de achiziții și desfacere puternice, care să își ridice propriile rețele de silozuri.