Angajatorii vor fi plătiți să angajeze ucenici și stagiari

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a semnat contractele aferente a trei proiecte europene, care vizează integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii. Valoarea lor totală este de aproximativ 9,7 milioane euro.Două dintre proiecte vizează schemele naționale de ucenicie și stagii și oferă sprijin financiar nerambursabil angajatorilor care organizează programe de ucenicie la locul de muncă și/sau stagii pentru absolvenții de învățământ superior.Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie (12 luni, 24 luni, 36 de luni, în funcție de nivelul de calificare al programului de ucenicie), de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună.La rândul lui, angajatorul care încheie un contract de stagiu beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu (6 luni), de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună.Cel de-al treilea contract de finan-țare, cu o valoare de 460.000 euro, vizează activarea și mobilitatea tinerilor NEETs (Not in Education, Employment or Training), respectiv care nu sunt în educație, ocupare sau formare profesională.Prin acest proiect se urmărește stimularea ocupării lor, prin acordarea de prime de activare. Tinerii NEETs, înregistrați la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM), care se încadrează pe o perioadă mai mare de trei luni, ulterior datei înregistrării, și care au domiciliul sau reședința în regiunile Centru, Sud–Est și Sud Muntenia, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 de lei, neimpozabilă.