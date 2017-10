Angajatorii nu găsesc ucenici nici de sămânţă

4

Merdialqaedanu'(terorist de "media") saltimbanc

Ha! Forța de...ducă. Ce nevoie mai are Rromarlania de forța de munca? Dacă bantustanu' e pe ducă. E pe ducă din toate pun'tele de vedere. In frunte cu moartea moral-spirituală. Pe ducă fiind, de ce categorii...antisociale are nevoie stringenta antisocietatea? Pai, când spectru' dricului e omniprezent in Gura de Iad, iar prohodul manelist e singura arta, normal ca Rromarlania are nevoie de cât mai mulți popi si merdialqaedani. Primii sa lălaie aleluia, ceilalți sa...condeieze mirific "realizărili iepokale" ale kkpIUDAlismului ultracleptomaniac de 'succesuri' elenbashitleriste iudeo-cre(s)tine. In fosta Românie erau numai 400 de merdialqaedani "comuniști" si 1000 de popi. In Rromarlania kkpIUDAlista sunt 600000 de merdialqaedani si 20000 de popi care se roagă sa vina Amerikknarii sa apere țărișoara de Rusiskkrioti. Aleluia!