Angajaţii Rompetrol Rafinare, Moş Crăciun pentru copiii nevoiaşi din Năvodari

Angajații Rompetrol Rafinare, Moș Crăciun pentru copiii nevoiași din Năvodari

Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, angajații de la Petromidia se mobilizează pentru a le oferi o rază de speranță și o brumă de fericire copiilor nevoiași. Sunt copii greu încercați, pentru care o masă caldă sau o bucată de ciocolată sunt de multe ori doar vise.Anul acesta, angajații Rompetrol Rafinare au bucurat zeci de copii din Năvodari, oferindu-le tot felul de daruri. Nu au mai mers la casele lor, ci micuții au fost adunați în cantina Direcției de Asistență Socială din oraș. Feriți de gerul de afară, cu bradul împodobit și încărcat de daruri, cei 60 de copii proveniți din familii nevoiașe din Năvodari l-au primit pe Moșu cu cântece și colinde. Viceprimarul orașului Năvodari, Liliana Mara, le-a urat copiilor să fie ascultători și să învețe bine, promițându-le că dacă vor fi cuminți vor avea parte de multe alte surprize.Darurile primite i-au copleșit pe cei mici. Jucării, dulciuri și haine, astfel încât toți au plecat încărcați spre casă, bucuroși că Moș Crăciun nu i-a uitat nici în acest an.Copiii provin din familii defavorizate și sunt înregistrați în baza de date a Direcției de Asistență Socială Năvodari, unde primesc zi de zi o masă caldă la prânz.Coordonatorul acțiunii a fost, ca în fiecare an, Loredana Crețu, manager administrativ în cadrul Rompetrol Rafinare. „În fiecare an, angajații Rompetrol se mobilizează și au grijă de copiii sărmani. Este un gest frumos și, de la an la an, acțiunea noastră are un tot mai mare impact. Ne bucurăm că i-am făcut fericiți pe acești copii în pragul sărbătorilor”, a declarat Loredana Crețu.