Angajaţii rafinăriei Petromidia se tem pentru viitorul locurilor de muncă

Angajații rafinăriei Petromidia se tem pentru viitorul locurilor de muncă

Ancheta procurorilor DIICOT la compania Rompetrol și măsurile dispuse de aceștia pentru recuperarea datoriilor istorice au provocat o mare îngrijorare în rândul salariaților rafinăriei Petromidia. Consiliul Sindicatului Liber Petrochimistul a dat publicității un comunicat de presă în care afirmă că: „urmărește cu atenție și îngrijorare evenimentele petrecute în ultimele zile privind acțiunile DIICOT vis-à-vis de compania Rompetrol Rafinare și rafinăria Petromidia, dar și a acționarului majoritar KMG International. Atâta timp cât aceste acțiuni nu afectează bunul mers al societății, cât și interesele salariaților, conducerea sindicatului va urmări aceste evenimente și își rezervă dreptul de a acționa în consecință, pentru apărarea interesele societății, cât și ale salariaților săi.Sperăm că aceasta nu este o acțiune politică și că niciun factor politic din România să nu urmărească ca rafinaria Petromidia să ajungă în situația rafinăriilor de la Pitești și Onești, adică închise.”Un mesaj similar a fost dat publicității de conducerea Uniunii Județene a Sindicatelor CNSLR FRĂȚIA Constanța.Contactat de „Cuget Liber”, Constantin Grosu - președintele UJ CNSLR FRĂȚIA și vice-președinte al Sindicatului Liber Petrochimistul a relatat că cei circa 2.000 de angajați de pe platforma rafinăriei Petromidia trăiesc cu teama pentru ziua de mâine. „Această anchetă a generat o situație criză, care poate afecta creditarea producției, bunul mers al rafinăriei. Ea se adaugă la criza prin care trece industria petrolieră mondială de mai bine de jumătate de an, care ne-a afectat și pe noi. Este treaba statului român și a proprietarilor companiei să rezolve problema creanțelor, dar acest lucru trebuie făcut fără a pune în pericol locurile noastre de muncă, existența a 2.000 de familii, a întregii comunități din orașul Năvodari și nici bugetul de stat. Nici nu vrem să ne gândim la ce s-ar putea întâmpla dacă lucrurile ar degenera. Petromidia este cea mai modernă rafinărie din Europa Centrală și de Est, de la privatizare și până în prezent s-au făcut investiții uriașe, cu mari eforturi financiare. Nimeni nu are dreptul să pună în pericol funcționarea ei. Ne întrebăm: de ce instituțiile statului nu au recuperat timp de opt ani datoriile pe care le reclamă? Unde au fost Ministerul de Finanțe și DIICOT până acum? De ce o fac tocmai acum, când s-a perfectat schimbarea structurii acționariatului compa-niei?”Pe angajații de la Petromidia nu-i interesează cine le este patron. Înțeleg foarte bine ce înseamnă economia de piață. Totul se cumpără și se vinde, inclusiv rafinăriile, acționarii se pot schimba oricând. Ei vor doar ca unitatea în care muncesc să funcționeze în continuare, să aibă o dezvoltare durabilă și sustenabilă, așa cum propovăduiesc, pe toate drumurile, Uniunea Europeană, Guvernul României și Banca Națională.Ei știu că acasă îi așteaptă familia cu leafa și că statul român le cere să achite taxe și impozite, chiar dacă rămân fără serviciu și fără niciun venit.Petroliștii de la Petromidia au vii în amintire încercările prin care au trecut pe vremea când statul era patronul rafinăriei și o conducea spre faliment. Dacă sindicatul n-ar fi protestat și dacă n-ar fi amenințat că se duce cu cisternele de țiței și le deșartă în fața Guvernului, compania ar fi fost falimentată, așa cum s-a întâmplat cu alte rafinării din țară.Pentru aducere aminte a vremurilor când statul era patron la Petromidia vă redau o știre pe care am publicat-o în ediția din 21 sep-tembrie 2000 a ziarului „Cuget Liber”, în care spuneam următoarele:„Fondul Proprietății de Stat țărănist încearcă, pentru a treia oară, să privatizeze combinatul Petromidia. După eșecurile înregistrate cu Petromidia USA și Akmaya, creștin-democratul Radu Sârbu (președintele de atunci al FPS - n.n.) mai face o tentativă de vânzare. Investitorii au termen până pe data de 9 octombrie 2000 să depună ofertele la FPS. Până la această oră, nu s-a înregistrat nici una. Se vor înghesui investitorii să le depună pe ultima sută de metri sau vor aștepta rezultatul alegerilor din noiembrie? Mai probabilă pare a fi a doua posibilitate.Între timp, combinatul supraviețuiește din vânzarea producției realizate în vară și caută, disperat, bani pentru a achiziționa materia primă. Petromidia a reușit să rămână în viață, aproape în mod miraculos, prin eforturile actualei echipe de conducere, fără niciun sprijin din partea FPS-ului creștin-democrat și a guvernului controlat de oamenii lui Ion Diaconescu.”La altă scară și în alte condiții, situația de criză tinde să se repete la Petromidia. Angajații companiei și familiile lor au toate motivele să fie îngrijorați.