Angajatele firmei Mivi Trading nu şi-au mai primit salariile pe ultimele trei luni

După ce au salubrizat vagoanele CFR-ului

Angajatele firmei Mivi Trading nu și-au mai primit salariile pe ultimele trei luni

„Alo, Cuget Liber? Domnule redactor, avem de făcut o plângere!” În receptor se aude o voce de femeie. Glasul ei trădează emoția și disperarea. După o scurtă pauză, în timpul căreia își caută cuvintele, continuă: „Suntem 26 de lucrătoare de la o firmă de salubritate, privată. Nu ne-am primit salariile de trei luni. Vrem să scrieți despre cazul nostru, poate că astfel ne ajutați să ne recuperăm banii!” Afaceri în criză… morală Trecem printr-o perioadă de criză economică. Nu-i primul caz de acest gen semnalat redacției noastre. În urmă cu o săptămână, lucrătorii Aeroportului Internațional „Mihail Kogălniceanu” au organizat o grevă de avertisment pentru că nu și-au mai primit salariile de două luni. Pe parcursul anului, feroviarii au organizat mai multe acțiuni de protest, ajungând până la blocarea circulației trenurilor, pentru că a întârziat plata lefurilor. Vremurile sunt haine, iar sacrificiile sociale sunt mari. Legile sunt încălcate grosolan, dar numai în dauna angajaților. În tot mai multe companii ale statului și privaților, prevederile contractelor colective și individuale de muncă nu pot fi deosebite de preșurile de la ușă. Astăzi, Codul Muncii este mult mai puțin respectat, de către unii dintre angajatori, decât Codul bunelor maniere, de către proxeneți și violatorii în serie. În zilele noastre, sunt tot mai mulți cei ce se folosesc de recesiune pentru a justifica „țepele” date angajaților. Mai gravă decât criza economică este criza morală prin care trec mulți dintre afaceriști și instituțiile statului. Cea din urmă criză este vinovată de faptul că drepturile salariale sunt violate fără fereală, în văzul națiunii. Dialog, la… vorbitor Am dat curs solicitării și, în scurt timp, am ajuns la punctul de lucru din Constanța, al SC Mivi Trading SRL București. Unitatea se află pe B-dul. I.C. Brătianu, într-o coșmelie de lângă linia de cale ferată. Un grup de vreo 20 de femei așteaptă dincolo de gardul metalic. Nu pot ieși în stradă, nici noi, reprezentanții presei, nu putem pătrunde în incintă. Discuția se poartă printre gratii, ca la… vorbitor. „N-am mai primit salariile din luna august. Eram plătite cu 600 de lei, salariul minim pe economie, dar primeam doar 460 de lei pe card. Niciodată nu am semnat un stat de plată, nu am primit un fluturaș, ca să știm care este salariul real și cât ni se oprește “ - spune Maricica Poancă. Este șefă de tură la punctul de lucru din Constanța și lucrează de 14 ani la această firmă. Mivi Trading este specializată în executarea lucrărilor de curățenie. Ea, Maricica Poancă, și colegele sale au muncit, până de curând, în vagoanele CFR-ului: le-au salubrizat. În cei 14 ani de activitate, patronii s-au mai schimbat, dar abia din vara anului trecut au apărut întârzierile la plata salariilor. „Suntem amenințate de că vom fi concediate dacă facem gălăgie, că nu vom mai primi ajutorul de șomaj. Ni s-a interzis să luăm legătura cu presa” - afirmă femeia de dincolo de gratii. Colegele îi susțin afirmațiile. Unde-i miliardul CFR-ului? Luminița Topciu este șefa de tură de la punctul de lucru din Mangalia. „În timpul verii - spune ea -, cele 38 de fete care au lucrat de sezon la Mangalia, plus alte 2 fete aduse de la Constanța, nu au primit niciun ban pentru munca lor. Ni s-a spus că CFR-ul nu a plătit prestațiile. Noi ne-am interesat și am aflat că Mivi Trading a primit un miliard de lei pe 21 oc-tombrie 2009. Ce a făcut patronul cu banii, de ce nu ne plătește salariile?” Colegele celor două șefe de tură sunt în aceeași situație. Unele nu și-au primit salariile încă din luna iulie. Cu patronul firmei, Mihai Balotă, n-au putut vorbi niciodată. Nici nu știu cum arată. Toate dispozițiile le primesc prin intermediul șefei coordonatoare, o anume Aurora Vasile. „Uitați-o, pleacă, nu vrea să vorbească cu presa!” - arată lucrătoarele spre o femeie care se îndepărtează de-a lungul liniei ferate, vorbind la telefonul mobil. „Începând de ieri, nu ni s-a mai dat de lucru. Ni s-a cerut să semnăm pe un tabel, dacă vrem să trecem la o altă firmă: Evo Serv Clean. Noi știm că este de fapt același patron. Nu ni s-a dat preaviz la vechea socie-tate, nu ni s-a dat nicio înștiințare scrisă. De fapt, nici nu știm dacă s-au completat carnetele de muncă, dacă avem drepturile plătite la zi. Nu am primit niciodată o copie a contractului individual de muncă. Nu știm dacă avem așa ceva. Am fost puse, odată, să semnăm ceva pe fugă, dar nu știm dacă erau contractele noastre de muncă. Am lucrat în ture de noapte, am făcut ore suplimentare, dar nu am primit sporuri. Ni s-a interzis să ne organizăm în sindicat” – susține Luminița Topciu. Cu jalba la autorități Lucrătoarele au depus o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă și au decis să solicite sprijinul prefectului județului Constanța. Ele consideră că autoritățile statului au obligația să vegheze la respectarea legilor și a drepturilor salariale. Pe parcursul zilei de ieri, am încercat să aflăm și punctul de vedere al conducerii SC Mivi Trading SRL. În ciuda insistențelor noastre, telefoanele companiei au rămas mute. Potrivit datelor de bilanț afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Mivi Trading SRL este o com-panie prosperă. Veniturile ei au evo-luat astfel: 2006 - 9.751.402 lei; 2007 - 12.114.848 lei; 2008 - 9.764.804 lei. În fiecare an, profitul net a fost substanțial: 2006 – 148.663 lei; 2007 – 307.253 lei; 2008 – 183.793 lei. Numărul mediu al angajaților a crescut de la 1.046 persoane, în 2006, la 1.350 persoane, în 2008. v v v Ziarul „Cuget Liber” solicită Inspectoratului Teritorial de Muncă să declanșeze o anchetă la SC Mivi Trading SRL, privind modul în care se respectă prevederile Codului Muncii și drepturile salariaților.