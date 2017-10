ANCOM a adoptat strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale

ANCOM a adoptat strategia de reglementare în domeniul serviciilor poștale

ANCOM a adoptat și a publicat astăzi pe pagina sa de internet Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poștale pentru perioada 2012 - 2016 prin care a identificat ca direcții principale de acțiune promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poștale, asigurarea dreptului de acces la serviciu universal, promovarea concurenței în sectorul serviciilor poștale, încurajarea investițiilor și promovarea inovației.În contextul liberalizării complete a pieței serviciilor poștale de la 1 ianuarie 2013, ANCOM va avea în vedere necesitatea asigurării unei continuități în ceea ce privește furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, urmând ca desemnarea unui furnizor de serviciu universal și stabilirea cadrului legal pentru furnizarea acestor servicii să se realizeze în acord cu necesitățile identificate. În acest sens, ANCOM va analiza oportunitatea modificării setului de servicii din sfera serviciului universal, va stabili noi condiții de furnizare a serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal și va monitoriza respectarea acestora, va stabili modalitatea de calcul a costului net și va identifica și defini mecanismele de finanțare în vederea compensării acestuia, având în vedere, în principal, deschiderea accesului altor operatori de pe piața serviciilor poștale la serviciile rezervate până la data de 31 decembrie 2012 furnizorului de serviciu universal. Analiza statisticilor privind reclamațiile primite de furnizorii de servicii poștale indică existența unor probleme legate de calitatea serviciilor și respectarea drepturilor utilizatorilor, cauzate inclusiv de lipsa de informare adecvată a acestora, spun reprezentanții ANCOM. Pentru a proteja utilizatorii, ANCOM își va concentra eforturile pe creșterea calității și securității serviciilor poștale și a eficienței furnizorului de serviciu universal, intensificând activitatea de monitorizare și control. În ceea ce privește furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, în cursul următorilor ani va fi analizat și actualizat, dacă e cazul, Contractul-cadru de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, precum și regulile aplicabile furnizării acestora. În plus, ANCOM are în vedere o mai bună informare a utilizatorilor cu dizabilități cu privire la facilitățile pe care furnizorii sunt obligați să le pună la dispoziția acestora, intenționând să ia măsuri pentru creșterea gradului de informare a publicului larg cu privire la condițiile generale de furnizare a serviciilor poștale. Reprezentanții ANCOM spun că îndeplinirea obiectivelor strategice va fi monitorizată prin intermediul unor parametri precum numărul reclamațiilor primite privind calitatea și securitatea serviciilor poștale prestate de furnizorul de serviciu universal, numărul reclamațiilor soluționate cu acordarea de despăgubiri pentru serviciile prestate de către furnizorul de serviciu universal, ponderea reclamațiilor în volumul trimiterilor poștale procesate de furnizorii vizați (trimiteri de corespondență, colete etc.), gradul de cunoaștere a tarifelor și disponibilitatea informațiilor privind nivelul efectiv al acestora, numărul furnizorilor de serviciu universal desemnați după liberalizarea completă a pieței, dinamica tarifelor principalilor furnizori de servicii din sfera serviciului universal pentru serviciile din aria rezervată până la data de 31 decembrie 2012 furnizorului de serviciu universal, nivelul calității serviciilor oferite de furnizorii de serviciu universal desemnați, numărul de trimiteri expediate utilizând tehnologii electronice și platforme internet sau rata de lansare de noi produse și servicii poștale.Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poștale pentru perioada 2012 - 2016 a fost consultată public în perioada mai - iunie 2012.