ANCHETA "Cuget Liber" / Faceţi ordine la RADET!

ANCHETA "Cuget Liber" / Faceți ordine la RADET!

„Domnule redactor, nu cred că este corect ca Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) Constanța să ne ceară nouă, clienților, să achităm lucrările de modificare a contorizării.” Reclamantul, președintele unei asociații de locatari (ale cărui date de identificare nu le vom divulga, la solicitarea lui), ne-a prezentat adresa primită de la RADET - direcția comercială, biroul conto-rizare, în care se spune:„Având în vedere că în urma debranșărilor de la instalația de furnizare a energiei termice a unor locatari din cadrul asociației dumneavoastră, suprafața radiantă și numărul de persoane ce bene-ficiază de serviciile respective s-au diminuat, vă comunicăm că este necesară redimensionarea buclelor de măsură a consumului de energie termică (în continuare se prezintă un tabel de redimen-sionare - n.n.). Toate cheltuielile de redimensionare a grupurilor de măsură (manoperă, grup de măsură mecanic pentru apă caldă, mutarea altui grup de măsură de pe instalația de apă caldă pe cea de încălzire, piese auxiliare - n.n.) vor fi suportate de asociația de proprietari.”Adresa poartă semnătura directorului comercial Eugen Ionescu, a șefului biroului contorizare, Nicolae Petculescu, și a funcționarului care a întocmit-o, Victor Onica. Lipsesc semnătura reprezentantului legal al regiei, directorul general Ilie Răchieru, dar și referirile la legea în baza căreia furnizorul cere beneficia-rului să suporte costul lucrărilor.Astfel de adrese au primit numeroși clienți ai RADET (asociații de proprietari, dar și agenți economici). Dar aceasta nu este singura lor problemă. Un agent economic ne-a sesizat faptul că, având suspiciuni în privința modului în care contorul măsoară consumul, s-a adresat furnizorului. I s-a răspuns că verificarea se face cu condiția să achite lucrarea.Potrivit informațiilor pe care le deținem la această oră, zeci de clienți la care s-a executat redimensionarea buclelor de măsură a consumului au achiziționat contoarele de la RADET sau de la alte firme. În ambele situații, montarea lor a fost efectuată de RADET, contracost. Valoarea manoperei a variat între 200 lei și 6.000 de lei.Cititorii noștri trebuie să știe că relațiile dintre furnizorii de utilități și clienți sunt strict reglementate prin acte normative, care fac referire și la contorizarea consumului de energie termică. Ordinul nr. 91/2007, al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică (publicat în Monitorul Oficial nr. 350 din 23 mai 2007) precizează la articolul nr. 211 (1): „obligativitatea de montare a contoarelor/grupurilor de măsurare aparține celui care vinde energia termică.”De asemenea, în articolul nr. 208 din regulamentul de funcționare a RADET, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanța, se spune același lucru: „Obligativitatea de montare a contoarelor grupurilor de măsurare aparține operatorului care vinde energia termică”.Am încercat să obținem un punct de vedere din partea directorului comercial Eugen Ionescu, dar secretara lui ne-a transmis că acesta e în concediu. N-am avut succes nici cu directorul general Ilie Răchieru. După ce a aflat ce dorim de la șeful ei, secretara ne-a informat: „Este în ședință. Vă va contacta dânsul!” Zadarnică așteptare!Am reușit, în cele din urmă, să-l prindem la telefon pe șeful biroului contorizare, Nicolae Petculescu. Și pentru a nu mai fi pasați și de această dată, am apelat la o stratagemă. Am de-clarat că suntem o asociație de locatari, că am primit adresa sus menționată și că dorim să cunoaștem în ce bază legală ni se solicită să achităm lucrările.„Dumneavoastră, asociația, tre-buie să suportați costurile lucrărilor și să le recuperați de la cei ce s-au debranșat, pentru că le-ați dat avizul” - a afirmat Petculescu.La obiecția că regulamentul aprobat de Consiliul Local Municipal Constanța precizează că obligația contorizării consumului revine RADET, Nicolae Petculescu a replicat: „Regia a făcut contorizarea odată.”Am insistat să precizeze care este baza legală a ceea ce susține și ne-a indicat Legea 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, act normativ care nu are nici în clin nici în mânecă cu problema contorizării energiei termice. În final, Nicolae Petculescu ne-a trimis să ne lămurim la nu știu ce ghișeu de pe strada Badea Cârțan.Lucrurile sunt, însă, cât se poate de clare din punct de vedere normativ. RADET are obligația legală să monteze contoarele, să le verifice și să le schimbe când este nevoie. Nicio prevedere a regulamentului propriu de funcționare sau a Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică nu-i permite să-i pună la plată pe consumatori în vreo etapă a contorizării.Regula care se aplică în orice împrejurare pe piață este că obligativitatea și responsabilitatea măsurării, a contorizării revine vânzătorului, nicidecum cumpărătorului. RADET nu are dreptul legal ca, de pe poziția dominantă, pe care o deține în piață, să-și oblige clienții să suporte costurile contorizării, verificării metrologice a contoarelor sau redimensionării grupurilor de măsură.Problema este cât se poate de serioasă. „Cuget Liber” solicită ANRSC, viitorului Consiliu Municipal Local, Protecției Consuma-torului, Consiliului Concurenței, dar și Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța să se autosesizeze în acest caz, care afectează grav interesele consumatorilor. Stimate autorități ale statului, faceți ordine la RADET!