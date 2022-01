Anatomia unui război economic între foști prieteni

Asta ne miră și pe noi–această campanie continuă și nedreaptă de denigrare împotriva tuturor evidențelor care îl contrazic. În contextul în care, pentru a înțelege cât este de rău intenționat, el are studii juridice, astfel încât înțelege bine cele de mai sus.



COMVEX SA a însemnat și mai înseamnă minereu și cărbune pentru industria românească. Mai nou, și pentru cea din alte țări. COMVEX SA n-a fost niciodată un subiect de scandal. Pentru partenerii săi, nu este nici acum. Pur și simplu, funcționează, servind eficient industriile României și ale altor țări. Ba, în ultimii doi ani, a mai adăugat terminalul de cereale, esențial în exporturile agriculturii românești, considerat cel mai rapid din Europa.



– Haideți să lămurim un lucru pentru cititori! Ce rol a jucat Raimondo de Rubeis în funcționarea COMVEX?



-Scurt și clar. Niciunul! Raimondo de Rubeis nu a avut niciun input productiv în funcționarea societății. Contribuția sa a fost nulă. Adică superficială. Ne-am dat și noi seama cam târziu. Raimondo a fost doar beneficiarul unui context favorabil lui. Cum se poate ca un administrator (prezumat a fi interesat și implicat), dar bine plătit să afirme că își obținea informațiile referitoare la activitatea societății de la diferite sindrofii sau petreceri! Cât de credibilă poate fi în fața acționarilor pe care îi reprezintă o asemenea persoană?! Cât de mult a înșelat prin superficialitatea sa încrederea celor peste 8.000 de acționari?! Aici nu vorbim doar despre acționarii cu dețineri mari, semnificative, aici discutăm inclusiv despre micul acționar deținător de doar 40 de acțiuni.



– El era posesorul unei dețineri indirecte la COMVEX SA!



-Total eronat! Am aflat și noi despre afirmația aceasta a sa care nu are nicio susținere. Raimondo nu are nicio deținere indirectă. Este pură ignoranță și dorința de a induce în eroare. Mai precis, deținerea indirectă presupune, contrar perspectivei colocviale pe care ar putea-o avea cineva, ca pe un lanț de dețineri. Asta presupune ca o persoană să dețină controlul cu majoritate de peste 50% pe toate componentele întregului lanț de deținere, iar acest fapt este reglementat prin codul fiscal, legile pieței de capital, ghidul OECD și multe alte reglementări europene și naționale. Raimondo de Rubeis deține 33% dintr-o societate care, la rândul său, este acționar minoritar al unui acționar care este acționar al unui alt acționar al lui COMVEX SA.



Și acum, vă întreb pe dumneavoastră, dacă cineva este acționar 10% la Fondul Proprietatea care la rândul său este acționar la OMV Petrom, s-ar chema că persoana respectivă este acționar la OMV Petrom?! Sau, dacă cineva deține acțiuni la un fond de investiții care este, la rândul său, acționar minoritar la Volkswagen, se cheamă că persoana aceea devine acționar al lui Volkswagen? Va putea el să se amestece în deciziile lui Volkswagen cum ar fi, spre pildă, de la cine să cumpere volane pentru automobilele produse?! Categoric, nu!







– Înțeleg că războiul are o istorie mai lungă. Câte acțiuni în instanță și câte plângeri la instituțiile statului au fost lansate și cum s-au încheiat ele?



– Totul a început în luna mai 2017 când, într-o singură zi, am primit 14 citații. În total, au fost înregistrate 31 de dosare. Pentru 14 dosare s-a înregistrat și calea de atac, în total fiind pronunțate un număr de 47 de hotărâri judecătorești. Toate soluțiile civile pronunțate în cele 31 de dosare au fost de respingere a acțiunilor inițiate de Raimondo de Rubeis. La acestea, se adaugă plângerile depuse la Parlamentul României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANAF, ESMA (Autoritatea de Supraveghere Europeană pentru Piețele de Capital), DIICOT, DNA.





Mai rămâne să facă plângere la Ocolul Silvic, Administrația Străzilor, Administrația Lacurilor și Parcurilor, RAJA și RADET.



La COMVEX, noi am ajuns, vorba lui Caragiale,„eu am, n-am înfățișare, la 12 trecute fix, merg la tribunal”.



– Au fost chemate și DIICOT, DNA-ul să cerceteze? Care au fost răspunsurile la plângerile sale făcute la DNA?



– Bineînțeles, a făcut plângere și la DIICOT și la DNA. Același răspuns, de clasare a plângerii.







– Nu au fost ocolite nici ASF-ul, nici ESMA! Ce reacții au avut aceste instituții?



-Autoritatea competentă în acest domeniu este ASF. Aceasta a răspuns clar și detaliat tehnic, explicând că toate alegațiile lui Raimondo de Rubeis sunt lipsite de temei. Nu s-a mulțumit cu acest răspuns și a făcut plângere la ESMA (Autoritatea de Supraveghere Europeană pentru Piețele de Capital). Autoritatea Europeană a confirmat același lucru: toate alegațiile sunt lipsite de temei. Există o zicală: „când doi ți-ar spune că ești beat, du-te de te culcă”; o spune și Nicolae Iorga.



Lui i-au spus mult mai mulți decât doi.



– Au existat pagube?



-Bineînțeles! De toate felurile: de imagine, (pentru noi, pentru companie), cheltuieli cu procesele, resurse ale companiei, oameni al căror timp a fost ocupat cu apărări și răspunsuri pregătite pentru aceste autorități, credibilitatea noastră față de clienți și instituții finanțatoare. Știți, Google, cu toate motoarele de căutare, indexează. Găsești pe internet mai degrabă abjecțiunile lui Raimondo decât imaginile cu noul terminal sau performanțele financiare ale societății. Este mai greu să afli că am ajuns cel mai rapid terminal portuar din Europa decât fantasmele lui Raimondo, infirmate de toți.







– Cum înțelegeți să contracarați această acțiune publicistică prelungită dar și juridică a lui Raimondo de Rubeis? Arată mai degrabă ca un război personal al unui acționar?



– Există cei trei S care fac mass-media de succes: Sex, Sport și Scandal. Cu siguranță, Scandalul iscat de Raimondo ia fața lucrurilor bune făcute de noi și aceasta peste consumul de nervi din cauza tuturor minciunilor promovate. Raimondo deține doar 2.260 de acțiuni din totalul de 11.655.971 cât reprezintă întreaga societate. Și accesul liber la Justiție - garantat de Constituție - de care abuzează. Atât. Este un război al lui cu toată lumea, cu Universul, în general, care complotează, cu totul, împotriva sa.



– De ce nu ați răspuns până acum? După atâtea plângeri și procese, De Rubeis a devenit și jurnalistul propriei sale cauze. Scrie și iar scrie. Acuză și iar acuză, fără să țină cont de răspunsurile primite. Și, la urmă, semnează. Arată a reacție de „fie ce o fi!”



– Am fost rezervați, până acum, ce-i drept. Mult prea rezervați.



Românii au o zicală. Nu te certa cu un prost, cei din jur care stau și privesc s-ar putea să nu observe diferența!





– Am considerat întotdeauna că imaginea este creată de rezultatele muncii tale. Prin urmare, întotdeauna am preferat să fac, urmând ca partenerii și ceilalți să observe.Știți, există două categorii de oameni: unii care se conjugă cu verbul „a vorbi“, alții care se conjugă cu verbul „a face“. Prefer să fac parte din cea de a doua categorie.– Tindem să devalorizăm conceptul de prietenie. Faptul că oamenii desfășoară activități împreună îi poate face din parteneri–persoane apropiate. Iar noi am devenit apropiați, într-adevăr. De aceea, m-a și durut foarte tare. Prea multe minciuni. Raimondo de Rubeis nu a pierdut nimic. Are același număr de acțiuni, 2.260, și nu i s-a luat nimic. Pentru înțelegere, instrumentul financiar care se tranzacționează pe piața de capital este acțiunea, nu procentul. Nimeni nu vinde la Bursă procente, ci acțiuni.