ANAF: Veniturile colectate au urcat cu 7%, în primele 11 luni

Agenția Națională de Administrare Fiscală a colectat venituri de 196,58 miliarde de lei în primele 11 luni din acest an, în creștere cu 7% față de perioada similară din anul precedent, informează, printr-un comunicat de presă, instituția.De asemenea, Fiscul raportează un grad de realizare de 100% a programului de colectare stabilit prin legile bugetare anuale.În perioada ianuarie - noiembrie 2017, obligațiile fiscale declarate se cifrează la 199,015 miliarde de lei, în creștere cu 6,99% față de 186,021 miliarde de lei anul trecut în 11 luni.„În privința estimărilor legate de colectare a veniturilor bugetare pentru întreg anul 2017, din analiza potențialului de colectare până la finele anului, rezultă un volum total al veniturilor corespunzător celui prevăzut în legile bugetare anuale, așa cum au fost rectificate în luna noiembrie a.c., respectiv de 214,27 miliarde lei, ceea ce va reprezenta o depășire cu 7,4% a sumelor colectate în anul 2016 (199,45 miliarde lei), respectiv un plus de venituri de circa 14,81 miliarde lei”, precizează ANAF.Instituția menționează, de asemenea, o serie de măsuri menite să susțină un parteneriat Fisc - mediu de afaceri. Astfel, dacă se constată că motivul de neplată a obligațiilor către buget este lipsa temporară de lichidități, cauzată de neonorarea la termen a obligațiilor contractuale, se are în vedere încurajarea accesării mecanismului eșalonării la plată, în scopul evitării declanșării executării silite. În cazurile de neconformare la măsurile dispuse de administrația fiscală, precum și în cazurile cu impact semnificativ, se vor aplica măsuri coercitive, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.În același timp, modernizarea administrației fiscale vizează atât propriile proceduri, cât și angajații, și are, printre obiective, evaluarea și revizuirea modului de funcționare a instituției, conform principiilor eficienței și eficacității, reformarea managementului și a sistemului de evaluare a performanței, implementarea unui nou sistem de pregătire profesională a salariaților Agenției pentru asigurarea posibilității realocării resursei umane către domenii de activitate deficitare, flexibilizarea procedurilor de eșalonare la plată și revizuirea procedurii de rambursarea TVA.