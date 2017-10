ANAF va amenda contribuabilii care depun declaraţii fiscale eronate

ANAF va amenda contribuabilii care depun declarații fiscale eronate

Potrivit actului normativ emis de Guvern privind modificarea Codului Fiscal, corectarea declarațiilor fiscale, în sensul majorării obligațiilor de plată datorate, va fi sancționată cu amendă între 4% și 5% din sumele reprezentând diferențele declarate în plus. În plus, va fi sancționată și declararea, din eroare, de sume de plată, reprezentând obligații fiscale la bugetele administrate de ANAF, mai mici decât cele datorate și care astfel ar intra sub incidenta prevederilor referitoare la bonificațiile fiscale, acordate pentru plata anticipată a taxelor si impozitelor. Amenda se situează între 4% și 5% din sumele reprezentând diferențele constatate. Începând cu data de 1 ianuarie 2009, pentru plata cu cel puțin zece zile înainte de termenul de plată a tuturor obligațiilor fiscale datorate bugetelor administrate de ANAF, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 5% din valoarea obligațiilor datorate. Bonificația nu se aplică pentru obligațiile fiscale reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursa, pentru obligațiile fiscale reprezentând accizele, contribuabililor care au restanțe și nu depun declarațiile fiscale la termenele stabilite de lege.