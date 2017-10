ANAF-ul lui Pop a dat liber la controale şi sancţiuni!

ANAF-ul lui Pop a dat liber la controale și sancțiuni!

Istoria Agenției Naționale de Administrare Fiscală se împarte în două perioade distincte - epoca Blejnar și epoca Pop - după numele președintelui ei.Prima a fost dominată de o ideologie fiscală cu dublu limbaj. În timp ce marii mase a contribuabililor i se cerea să dea dovadă de "cultură fiscală" și să-și achite de bună voie obligațiile către stat, la vârful instituției se promova cârdășia cu criminalitatea economică. În fapt, aceasta a fost esența "reformei fiscale" de tip Blejnar, pe care Direcția Națională Anticorupție se străduiește să o descifreze.Noul președinte Șerban Pop vrea să se facă delimitarea strictă între cele două perioade, să demonstreze că ANAF-ul de sub conducerea sa nu este aceeași Mărie cu altă pălărie. Dovada că lucrurile nu stau așa, o reprezintă rezultatele privind colec-tarea veniturilor bugetare și combaterea evaziunii fiscale.În perioada mai - iunie 2012 (de când se află Pop la cârma ANAF), totalul veniturilor bugetare realizate a însumat 27,431 miliarde lei. Programul de încasări a fost realizat în proporție de 101,39%, iar față de aceeași perioadă din 2011, creșterea este de 11,74%.În raportul ANAF, se menționează că programul realizat suplimentar, în perioada mai - iunie, acoperă 38,30% din nerealizarea de 980,97 milioane lei, din primele patru luni ale anului (când altele erau preocupările lui Blejnar and Co.). Rezultatele sunt consecința acțiunilor Gărzii Financiare și Inspecției Fiscale.În perioada mai - iunie 2012, Inspecția Fiscală a efectuat 17.860 de verificări la contribuabili persoane juridice și fizice. Ea a atras la bugetul general consolidat sume suplimentare totale de 1,385 miliarde lei. A fost diminuată pierderea fiscală, declarată de unii contribuabili, cu suma de 309,8 milioane lei. De asemenea, au fost aplicate 2.477 amenzi contravenționale, în sumă totală de 3,9 milioane lei și au fost înaintate 534 sesizări penale, pentru un prejudiciu de 536,1 milioane lei.În ultimele două luni, comisarii Gărzii Financiare au înaintat un număr de 537 sesizări penale, prejudiciile însumând 335,4 milioane lei. Valoarea confiscărilor de bunuri și sume realizate de Garda Financiară a fost de 8,5 milioane lei. De asemenea, au fost aplicate 5.349 amenzi contravenționale în sumă totală de 9,7 milioane lei.În perioada prezentată, Autoritatea Națională a Vămilor a efectuat 5.861 inspecții fiscale, în urma cărora au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare totale de 299,1 milioane lei și au fost aplicate 2.106 amenzi contravenționale, în sumă totală de 10,6 milioane lei.ANV a înaintat 99 de sesizări penale pentru un prejudiciu de 27,5 milioane lei. Valoarea confiscărilor de bunuri și sume a fost de 20,6 milioane lei.