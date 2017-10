ANAF protejează imaginea evazioniştilor patentaţi

ANAF protejează imaginea evazioniștilor patentați

Ați remarcat, stimați cititori, că, ori de câte ori Agenția Națională pentru Administrare Fiscală anunță destructurarea unei rețele de firme evazioniste, nu le dezvăluie numele? V-ați întrebat care este motivul? Eu cred că nu vrea să le strice imaginea.Constatat că, dimpotrivă, ANAF manifestă o cu totul altă atitudine față de acei contribuabili corecți, care și-au declarat veniturile, dar au întârziat să le achite din diferite motive. În această lună, au fost publicate listele datornicilor persoane fizice și juridice cu restanțe la Fisc, pe care unii colegi din presă s-au grăbit să le eticheteze ca fiind „listele rușinii”, de parcă ar fi o rușine să nu ai cu ce plăti taxele și impozitele. Cum vine asta, guvernanțiin-au pic de rușine când iau zece piei de pe noi și prăduiesc banul public, iar contribuabililor trebuie să le fie rușine că au ajuns în situația de a nu-și mai putea achita birurile la timp?Grav este și faptul că „listele rușinii” sunt pline de greșeli grosolane. Numeroase persoane care n-au nicio datorie la Fisc, lucru pe care îl pot dovedi cu documente, sunt „crucificate” pe „listele rușinii”. Unele dintre ele au anunțat, deja, că vor da ANAF în judecată pentru că le-a stricat imaginea.Cu aceste liste, ANAF a demonstrat încă o dată că baza sa de date e varză. Din cauza ei, o mulțime de contribuabili cu plățile la zi sunt purtați pe drumuri ani la rând, pentru presupuse datorii, la care s-au adăugat penalizări și dobânzi.Eu și familia mea am trăit o astfel de experiență. În ciuda faptului că avem înscrisuri eliberate chiar de ANAF, care atestă că nu avem nicio taxă sau impozit neachitat, am primit vreme de 14 ani somații și decizii de executare silită. Mai mult, am descoperit că Fiscul ne datora o căciulă de bani, pentru că plătisem impozit mai mult decât trebuia, dar nu sufla o vorbă. Abia după doi ani am reușit să scoatem banii de la ANAF, fără să ne plătească do-bânzile și penalizările aferente.Eu sunt adeptul transparenței depline din partea ANAF, dar aceasta trebuie să înceapă cu modul de cheltuire a banului public și cu deconspirarea evazioniștilor.