ANAF practică „metode comuniste”

Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, consideră că lista neagră a datornicilor, publicată de ANAF, este o măsură comunistă. „Ce treabă am eu dacă vecinul are datorii? Statul este obligat să știe cât are, să-l penalizeze dacă nu plătește la timp și să-l execute acolo unde el nu respectă somațiile de plată din partea statului", a declarat Teodorovici.