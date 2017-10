ANAF: Multinaţională din domeniul farma, prejudicii de circa 10 milioane de euro, prin sustragere de la plata TVA

ANAF: Multinațională din domeniul farma, prejudicii de circa 10 milioane de euro, prin sustragere de la plata TVA

Ştire online publicată Luni, 22 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Inspectorii Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) au verificat activitatea unei firme specializate in comertul cu produse farmaceutice si au constatat un prejudiciu de 44,49 de milioane de lei (cca. 10 milioane de euro) cauzat bugetului de stat prin sustragere de la plata TVA. In iulie 2016, DGAMC a sesizat organele de urmarire penala pentru asigurarea recuperarii prejudiciului, anunta Agentian Nationala de Administrare Fiscala, intr-un comunicat, fara a preciza numele multinationalei.Potrivit ANAF, societatea a prestat pe teritoriul Romaniei servicii de marketing, promovare si autorizare pentru firma mama din spatiul UE, dar le-a facturat ca si cand activitatea s-ar fi desfasurat in tara respectiva. Astfel, au beneficiat in strainatate pe nedrept de scutire la plata TVA, cu intentia de a se sustrage de la plata taxei pe valoare adaugata in Romania.De asemenea, aceeasi multinationala a facut plati catre agentii de turism pentru participarea unor medici si farmacisti la evenimente interne si internationale de specialitate si catre firme pentru organizarea de evenimente medicale (congrese, conferinte, cursuri, simpozioane, forumuri, aparitia unor publicatii s.a.). Pentru aceste servicii a solicitat deducerea TVA si le-a prezentat sub forma unor actiuni de sponsorizare si donatie cu toate ca acestea au fost puse la dispozitie in mod gratuit, fiind realizate de companie pentru promovarea produselor pe piata romaneasca, arata ANAF, citată de Hotnews.ro.Potrivit ANAF, in acest fel s-a evitat si colectarea TVA aferenta medicamentelor acordate gratuit ca si donatii catre spitale, camine, fundatii sau ca mostre catre medici, dar care, in fapt, au fost acordate in scopul efectuarii ulterioare de comenzi catre distribuitorii de medicamente.