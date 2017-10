ANAF ia lecții de la IRS, temutul fisc american

Marţi, 15 Martie 2016

Fiscul român va primi sfaturi din partea IRS-ului american, dar și din partea Fondului Monetar Internațional, a anunțat ministrul de finanțe Anca Dragu.„Anul acesta vom avea, pentru ANAF, cateva misiuni de asistență tehnică, două din partea FMI și una din partea IRS. În aceste misiuni de asistență tehnică se vor discuta cele mai bune măsuri pe care să le ia Fiscul în acest an și anii următori...”, a declarat Anca Dragu, ministrul de finanțe, potrivit Digi24.ro.Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, propunea anul trecut ca întreg Fiscul să fie reorganizat după modelul IRS. Însă asistența tehnică pe care o vor oferi americanii nu va ajunge atât de departe, spune Anca Dragu. De fapt, pentru început nici nu vor fi discutate detalii concrete, ci chestiuni generale, cum ar fi poziționarea Fiscului în economie.Colaborări cu IRS au mai fost și în anii trecuți, iar o influență a americanilor deja se vede. Controalele fiscului sunt de la o vreme ceva mai alerte, însă patronii firmelor mici se plâng că toată atenția este îndreptată asupra lor în vreme ce milionarii sunt iertați. Fiscul a început verificarea marilor averi, însă procesul este unul destul de greoi. În plus, procurorii au criticat ANAF-ul pentru întârzierea cu care recupereaza prejudiciile din dosarele penale.O colaborare mult mai concretă a fiscului este cea cu Banca Mondială care i-a acordat instituției și un împrumut de 91 de milioane de dolari. La cea mai recentă evaluare, rezultatele nu au fost foarte bune.Experții Băncii Mondiale spun că din vara anului trecut până la începutul acestui an influențele politice asupra fiscului s-au agravat, dar impactul fiscului asupra economiei s-a redus. În rest, ceilalți indicatori au rămas neschimbați, ceea ce arată o lipsă de progres în reforma Fiscului.