ANAF a mai inventat un formular fiscal

Idioti incompetenti

Nu este un simplu formular. Se doreste a fi tranzitia de la Revisal la "Noul Revisal" (in cazul de fata pentru institutii publice). Dragos Pislaru ar merita o plangere penala pentru emiterea acestui ordin, pentru abuz in serviciu si promovarea "sclavagismului""... Formularul " PDF inteligent" F500, de completat, intr-un termen absolut nerealist, solicitand informatii contradictorii, neclare, necorelate cu legislatia alicabila fiecarui domeniu, interpretabile, cu un ghid de completare inutil pe site-ul ANAF (ghid in care apare sintagma "recomandam cu caldura", de parca ar fi un pamflet, nu un document tehnic, oficial). Teremenul de completare al acelei "mizerii"' este 18.12.2016 (duminica). Formularul trebuie completat cu o parte din informatiile deja transmise/existente la ITM (prin aplicatia Revisal) si solicita multe alte informatii inutile. Venitul brut oricum apare in declaratia 112, in timp ce contractele de munca, toate, apar in Revisal.Nu se precizeaza daca se raporteaza si salariatii care au CIM suspendat si multe altele....