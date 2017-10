Amenzi de 30.000 de dolari, pentru comandanţii navelor

Amenzi de 30.000 de dolari, pentru comandanții navelor

Paza de Coastă din Georgia a reținut petrolierul grecesc „Marilena II”, în portul Batumi, de la Marea Neagra, pentru „încălcarea regulilor de transport locale”. Comandantul Rtseana Konstantini a fost amendat cu 30.000 de dolari, iar nava va fi eliberată după încasarea amenzii. „Marilena II” este un tanc petrolier de 6.378 tdw, construit în 2010, înregistrat sub pavilion Insulele Marshall. Managerul este Livanos Maritime Ltd. Grecia.Legile Georgiei sunt foarte dure, iar autoritățile maritime și portuare sunt extrem de exigente. În luna iulie 2011, un alt tanc petrolier grecesc, „Anamaria”, sub pavilion Insulele Marshall, a fost reținut în portul Batumi, din cauza unei poluări. Comandantul lui, românul Ion Opri a fost amendat cu 39.156 dolari și pus să achite și 81 de dolari, reprezentând costul daunele aduse mediului.În comparație cu legislația Georgiei, cea a României este foarte blândă, iar autoritățile sunt milostive.