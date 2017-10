Amenzi de 16,85 milioane lei pentru patru companii din domeniul jocurilor de noroc

Consiliul Concurenței a sancționat companiile Loteria Română SA, Intralot SA Integrated Lottery Systems and Services, Intracom SA Holdings și Lotrom SA cu amenzi în valoare totală de 16,85 milioane lei (aproximativ 3,76 milioane euro).Autoritatea de concurență a constatat că cele patru companii au realizat o înțelegere privind implementarea programului video - loterie în România, prin stabilirea unei obligații de neconcurență în cadrul Contractului de credit - furnizor. Obligația de neconcurență prevedea ca pe perioada derulării contractului, 2003 - 2013, Loteria Română nu avea voie să desfășoare un alt program de video-loterie sau unul similar în cooperare cu alte companii. Deși au existat oferte primite din partea altor companii privind implementarea unui alt program de Video-Loterie, clauza de neconcurență cuprinsă în contractul încheiat între cele patru companii a condus la restrângerea concurenței atât pe piața exploatării mașinilor electronice cu câștiguri din România, cât și pe piețele aferente producției/comercializării de echipamente. „Conform legislației din domeniul jocurilor de noroc, Loteria Română deține exclusivitate pentru activitatea de video-loterie, iar restricția cuprinsă în contract a eliminat concurența de pe această piață prin derularea a unui singur asemenea program pe o perioadă de 10 ani”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.În acest fel, Loteria Română SA, Intralot SA Integrated Lottery Systems and Services, Intracom SA Holdings și Lotrom SA au încălcat atât legislația națională, cât și cea comunitară din domeniul concurenței și au fost sancționate astfel: Compania Națională Loteria Română SA: 9.018.141 lei (2.012.708 euro); Intralot SA Integrated Lottery Systems and Services: 5.541.874 lei (1.236.860 euro); Intracom SA Holdings: 1.779.528 lei (397.163 euro); Lotrom SA: 512.469 lei (114.375 euro)