Ambasadorul Republicii Slovenia la Bucureşti, în vizită la CCINA

Ambasadorul Republicii Slovenia la București, în vizită la CCINA

Ieri, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Mihai Daraban, și directorul general al instituției, Ion Dănuț Jugănaru, au primit vizita ambasadorului Republicii Slovenia în România, Jadranka Sturm Kocjan, și a consilierului economic al Ambasadei Sloveniei, Branko Grgic. Mihai Daraban a prezentat, în cadrul întâlnirii, importanța pe care o are sistemul cameral în România și rolul și activitatea Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură. În plus, acesta a făcut o scurtă prezentare a județului Constanța, referindu-se, în special, la poziția geografică favorabilă pe care o are, ceea ce prezintă un avantaj pentru derularea activității eco-nomice, a porturilor Constanța și Mangalia, dar și la Centrala Nucleară de la Cernavodă și Petromidia Năvodari. Atât Jadranka Sturm Kocjan, pentru care a fost prima vizită la Constanța, cât și Branko Grgic au fost interesați de activitatea operatorilor portuari din Constanța, de proiectul de extindere a infrastructurii Portului Constanța, dar și de alte domenii, ca energie regenerabilă, sănătate, turism și agricultură.„Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța se va implica profund și va acorda tot sprijinul Ambasadei Republicii Slovenia la București, pentru atragerea de investitori sloveni în județul Constanța“, au precizat reprezentanții CCINA.