Ambasadorul Kuwaitului a vizitat CERONAV

Joi, 30 martie 2017, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV a primit vizita ambasadorului Statului Kuweit la București, Excelența Sa, domnul Talal Mansour Alhajeri.Împreună cu delegația care l-a însoțit, Excelența Sa, domnul Talal Mansour Alhajeri a onorat invitația Ministerului Transporturilor de a vedea facilitățile de instruire din cele trei sedii ale CERONAV - simulatoarele de navigație, mașini navale, operare mărfuri lichide în vrac, HUET (Helicopeter Underwater Escape Training), laboratoarele ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) și GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).„Vizita ambasadorului Kuweit la CERONAV ne onorează, statul Kuweit fiind unul dintre cei mai importanți parteneri ai României în zona Golfului. CERONAV este centrul de pregătire cu cea mai extinsă ofertă de perfecționare din Uniunea Europeană. Am profitat de prezența distinsului oaspete pentru a prezenta portofoliul celor peste 200 de cursuri de instruire la standarde ridicate, destinate personalului offshore, maritim și fluvial” a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, Director General CERONAV, Ambasador Maritim IMO.Ambasadorul Talal Mansour Alhajeri a exprimat interesul și întreaga disponibilitate a autorităților kuweitiene pentru procesul de dezvoltare a relațiilor de colaborare dintre cele două state, CERONAV putând contribui la pregătirea profesională a personalului care operează în zona Golfului.