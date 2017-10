Ambarcaţiuni şi autoturisme la preţuri promoţionale, în portul Tomis

Ambarcațiuni și autoturisme la prețuri promoționale, în portul Tomis

Pentru pasionații de pescuit, sporturi nautice și automobil s-a deschis „Tomis Yacht & Salonul Auto“. Aflat la cea de a XIX-a ediție, evenimentul organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța se desfășoară în intervalul 15 - 19 iunie 2016, în portul turistic Tomis.„Suntem bucuroși că reușim să menținem an de an această manifestare expozițională, de interes pentru constănțeni și turiștii care vor sosi la mare, în acest week-end. Alăturarea dintre autoturisme și ambarcațiuni este foarte potrivită. Printre expozanții din sectorul nautic avem un producător local, care prezintă o gamă largă de ambarcațiuni mijlocii și mici. Sunt, de asemenea, importatori de ambarcațiuni și accesorii pentru bărci. În sectorul auto, pot fi admirate 18 mărci distincte de autoturisme. Expozanții au venit la acest eveniment cu prețuri promoționale” - a declarat Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA, la festivitatea de deschidere.Singurul producător prezent la expoziție este Sea Core, din județul Constanța. „Am venit cu produsele tradiționale pentru pescari și pentru cei ce vor iasă pe apă cu familia. Prezentăm barca Mediterraneo, realizată după modelul bărcii pescarilor din zona Mediteranei. Avem și o barcă destinată pescuitului de răpitori. La această ediție a Tomis Yacht, am adus și două produse noi. Este vorba de o ambarcațiune mică, ușoară, foarte stabilă și confortabilă, care poate fi transportată pe mașină și pe care o vindem la un preț bun. De asemenea, prezentăm o barcă de 8 metri lungime, destinată transportului de persoane, pentru plimbări pe mare, în Deltă și pe lacuri, care oferă un confort deosebit și o siguranță maximă. La aces-tea se adaugă o serie de caiace și canoe. Ele au fost proiectate astfel încât să le oferim oamenilor o variantă foarte ieftină de ieșire pe apă și ușor de transportat cu mașina. Cel mai mare succes în vânzările noastre îl au canoele și caiacele. Toate ambarcațiunile noastre sunt de concepție proprie. Colegul meu, arhitectul naval Virgil Lazăr, care se ocupă direct și permanent de această activitate, a fost director la Șantierul Naval Militar din Magalia și are o experiență de peste 20 de ani în direcția tehnică a unor șantiere navale din Italia. A venit nu numai cu experiența, dar și cu exigenețele de acolo. Produsele noastre, deși sunt ceva mai scumpe, sunt executate la înaltele standarde de calitate și finisaj din Italia” - a declarat profesorul univ. dr. inginer Haralambie Beizadea.Prețurile orientative (cu echiparea minimă și fără motor) sunt cuprinse între 3.000 de euro, pentru ambarcațiunea „Mediterraneo”, și 8.000 de euro, pentru barca de transport persoane. Canoea de două per-soane costă circa 550 de euro, iar canoea specială pentru mare, 1.000 de euro.Trebuie remarcat faptul că Sea Core a construit, pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, o canoe de 11 locuri, destinată pregătirii marinărești.Dintre importatorii de ambarcațiuni i-am remarcat pe:- Marinescu Trading din Tulcea, cu o șalupă din polipropilenă destinată activităților off-shore, produsă în Olanda, echipată cu un motor de 200 CP de fabricație suedeză (preț: 100.000 de euro);- Motor Internațional Service, cu ambarcațiunea Sea Ray, dotată cu un motor de 150 CP, importată din Polonia (preț: 31.000 euro);- American Nautics din Ilfov, cu o gamă de șalupe produse în Belgia, SUA, Norvegia și Polonia, echipate cu motoare de 135 - 150 CP (preț: 26.000 euro).Din sectorul auto, evidențiem câteva mărci și prețuri promorționale: Jeep Re-negade (31.095 euro), Suzuki Vitara (18.400 euro), Rexton DLX Plus (27.790 euro), Mercedes 4 Matic (68.650 euro), Ford Kuga (25.800 euro), Hyundai Elantra (19.084 euro).Programul zilnic de vizitare a expoziției este între orele 11 și 20.