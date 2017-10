Ambarcaţiuni de 300.000 de euro la „Tomis Yacht“

Ambarcațiuni de 300.000 de euro la „Tomis Yacht“

Soare, mare albastră, ambarcațiuni, automobile, corturi multicolore și suflete multe pe metrul pătrat. Portul Tomis a ajuns buricul litoralului. Cota sa de interes a crescut brusc, odată cu deschiderea Târgului „Tomis Yacht“. Lumea bună a orașului, portuari, shipping-iști, politicieni, parlamentari, oameni de afaceri sunt în prima linie a interesului pentru agrementul nautic. Mulți dintre ei au pus cap compas spre modelul occidental de viață al acelui personaj care, după ce a tras toată săptămâna „la galere“, își petrece week-end-ul pe ape, în aventurile cu vele sau cu motoare rapide. În linia a doua a celor prezenți la târg se află o mulțime de gură cască, veniți să-și clătească ochii, să se mire și să întrebe. Platforma expozițională e ticsită de șalupe și bărci din fibră de sticlă, de bărci gonflabile din cauciuc, bărci cu rame și vele, motoare, saltele și alte multe de-ale marinarilor. În acest stil plin de entuziasm îmi începusem cronica de la ediția a IX-a „Tomis Yacht“, din 2003. A fost un an bun pentru elita business-ului românesc, de care au profitat industria agrementului, cei implicați în afacerile cu yacht-uri și șalupe. Toate acestea au rămas în urmă. Criza economică din 2009 - 2010 i-a lovit pe cei săraci, dar și pe cei bogați. Românii din high class au renunțat pentru o vreme la achizițiile de lux, preocupați fiind să-și salveze afacerile lovite de recesiune. Acum, economia dă semne de înviorare și, nu peste multă vreme, lumea va reveni la obiceiurile din vremurile de creștere economică. Afacerile din domeniul agrementului nautic trebuie stimulate să reînnoade firul rupt de criza economică, consideră Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Drept urmare, după doi ani de întrerupere, a reluat tradiția, deschizând, ieri, cea de a XV-a ediție a Târgului specializat de ambarcațiuni de agrement, sportive și de pescuit „Tomis Yacht“ și Salonul SUV-uri. Manifestarea expozițională se desfășoară până pe data de 26 iunie 2011 și este găzduită de parcarea plajei „Modern”, din portul Tomis (Constanța). Pe o suprafață de 2.500 mp, expun 20 de producători autohtoni și importatori ai unor firme recunoscute pe plan mondial. Sunt prezentate: ambarcațiuni de agrement, echipamente electronice de navigație, motoare de bărci, propulsoare, pompe de apă, bărci pneumatice, bazine de înot, piscine, echipamente și accesorii nautice, echipamente de salvare și pentru sporturi acvatice, SUV-uri. La conferința de presă dedicată eveni-mentului, Mihai Daraban, președintele CCINA, a declarat că scopul acestei ediții a târgului este acela de a da un impuls pieței agrementului nautic, cea mai grav afectată de recesiune. El apreciază că afacerile din acest sector vor fi stimulate de apariția salbei de marine din porturile Tomis, Eforie Nord și Mangalia. Ele asigură nu doar serviciile fără de care n-ar putea exista o flotilă de yachturi, șalupe și bărci, ci și destinații turistice pe apă. Vedetele actualei ediții expoziționale sunt trei ambarcațiuni de lux prezentate de firma „Neptun Yacht”. „Zefiro 34” este un yacht de 11,21 metri lungime, 3,49 metri lățime, dotat cu motoare Volvo, care atinge viteza de 26 - 32 noduri. Prețul său este de 239.697 euro, fără TVA. În vecinătatea sa se află yacht-ul „Endurance 41”. Acesta are următoarele caracteristici: lungimea - 12,99 metri, lățimea - 3,45 metri, propulsia asigurată de motoare Volvo, viteza 28 - 36 noduri. Costă numai 301.103 euro, fără TVA. Bijuteria târgului este un yacht construit manual de meșterul român Iacob Franțescu. Ambarcațiunea este din mahon, are lungimea de 7,02 metri și lățimea de 1,95 metri. Este evaluată la 80.000 euro, fără TVA. „Tomis Yacht” poate fi vizitat în zilele de 24 și 25 iunie, între orele 11 și 20, iar pe 26 iunie, între 11 și 16.