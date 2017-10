Am irosit cel mai preţios capital

1

Poza este din DMHI ,santierul din Mangalia unde niste straini de Europa si-au batut joc de resursa umana locala,unde continua ticalosia,sub grijulia acoperire a lichelelor romanesti,tot locale. Da,in Mangalia se bate joc de oameni in mod constanta,se creaza drame si tragedii totul in deplina liniste,in ,,Omerta''. Avem si reprezentanti ai actionariatului romanesc,niste oameni-ghiveci de flori. Asa este,se bate joc de forta de munca romaneasca,ba mai mult,se aduc vietnamezi in Mangalia,in bataie de joc,ca sa vada toti cine e sefu' .... Oficialitatile,....sula si caciula. Orasul este demoralizat,desprins de Romania .