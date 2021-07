Alternativă de afacere care-ți poate rotunji veniturile: cultura de fructe de pădure

Deşi fermierii spun că fructele de pădure nu sunt greu de cultivat şi că se pretează şi la climatul dobrogean, puţini sunt cei care au început o astfel de afacere. În primul rând, nu există o piaţă de desfacere şi, fiind perisabile, rişti să le arunci la gunoi, pentru că nu ai cum să le valorifici. Nici cererea nu este mare şi atunci, în lipsa unei fabrici de procesare în judeţul Constanţa, fermierii nu se încumetă la aşa culturi.







La pepiniera din Cobadin, familia Dumbravă cultivă din pasiune mai multe soiuri de zmeură aduse din Italia şi Franţa. „Am cultivat zmeură pe o suprafaţă de 800 de metri. Investiţia a fost în jur de 6.000 de euro, în urmă cu 10 ani. Vindem direct din fermă, dar dăm şi unei fabrici care produce iaurturi. Fără mâna de lucru, fără tratamente şi alte cheltuieli, rămânem cu un profit de aproximativ 12.000 de euro. Problema acum este că nu prea mai avem cu cine lucra. De când s-au ridicat restricţiile ne-au plecat şi puţinii oameni pe care îi mai aveam”, ne-a spus Gigi Dumbravă, cultivator de zmeură. Aşadar, dacă aveţi o bucată de pământ undeva la ţară, gândiţi-vă că fructele de pădure ar putea fi o alternativă de afacere, mai ales dacă le şi prelucraţi. Un borcan de dulceaţă de zmeură, de 350 gr, costă în supermarket 15 lei, iar unul de afine 20 de lei.





Pieţele abundă în fructe autohtone. Este sezonul lor, iar pe tarabe găseşti tot ce-ţi pofteşte inima. Pe lângă caise, piersici, cireşe şi vişine, găsim fructe mai puţin cultivate în Dobrogea, şi anume fructele de pădure. Dacă e să ne luăm după preţ, ai spune că sunt aduse din ţări îndepărtate, pentru că nici nu te poţi apropia de ele. Dacă anul trecut o cutie de 200 de grame costa 20 de lei, anul acesta, aceeaşi cutie costă aproabe dublu. Nici afinele de cultură sau murele nu sunt mai ieftine. „Anul trecut vindeam fructele de pădure cu în jur de 20, 25 de lei cutia de 250 gr. Acum totul s-a scumpit, inclusiv zmeura, murele şi afinele. Afina sălbatică nici nu te mai apropii de ea. Mai cumpărau cei în vârstă pentru probleme oculare şi diabet sau pentru afinată. Acum a ajuns un lux la 70 de lei kilogramul”, ne-a spus Virginia S., vânzătoare la un aprozar din piaţa „Brotăcei”. Lumea vine, se uită, îşi numără banii şi pleacă. De cumpărat nu cumpără mai nimeni fructe de pădure. „Eu am cumpărat direct de la cineva care cultivă zmeură, pentru că îi place nepoţelului meu. Am luat cu 20 de lei kilogramul, proaspăt culeasă. Am făcut gem, că este preferatul lui. De la piaţă nu iau pentru că nu-mi permit”, a spus Ioana Tudor, pensionară.