Alte 22 de firme amendate de Black Friday

Comandamentul Special Black Friday al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a amendat alte 22 de firme pentru abateri legate de campaniile de reduceri. Valoarea totală a amenzilor a fost de 359.000 de lei. Printre operatorii economici amendaţi s-a aflat şi o firmă din Constanța care au aplicat reduceri false la produsele comercializate. Companiile amendate sunt: Tensa Art Design SRL, lfov (www.lensa.ro), F64 Studio SRL, București (www.f64.ro), SMS România SRL, București, Montecristo SRL, Ilfov, Vabro Retail SA, Maramureș, Artima SA, Cluj, Meli Melo Fashion SRL, Cluj, Sboujee Gold SRL, Cluj, Laceworld Design SRL, Cluj, Kvantum Sport SRL, Cluj, Sport Vision Trading SRL, Cluj, Birth Stone SRL, Cluj, Inditex Romania SRL, Cluj, B&B Collection SRL, Cluj, H&M Henes&Mauritz SRL, Cluj, Eroglu România SRL, Cluj, Grand Bazar & Stock, House Concept SRL, Oradea, Smyk All for Kjds SRL, Oradea, Kik Textillen und Non Food SRL, Oradea, LPP România Fashion SRL, Bistrița, Studio Moderna SRL, Bistrița şi Modaverse SRL Constanța (www.modaverse.ro). Comisarii ANPC au constatat că la comercializare se aflau produse la reducere, fără ca aceasta să fie aplicată din prețul de referință. Nu existau informaţii care să indice în mod clar şi neechivoc data la care încetează oferta şi faptul că aceasta se referă la stocul disponibil. Informări confuse pe site referitoare la reduceri la colecţia nouă şi la oferta de Black Friday.