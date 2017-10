Alpha Bank trece la dobânzile progresive

Alpha Bank România a lansat recent depozitele la care dobânda se majorează progresiv, de la o lună la alta. Potrivit băncii, până la 1 septembrie, banca oferă dobânzi promoționale, ajungând chiar și până la 12,5% pe an, în cazul unui depozit pe un an. „Lansarea noului depozit cu dobândă progresivă se înscrie în linia strategiei dezvoltate de Alpha Bank România în ce privește produsele și serviciile oferite clienților noștri. În cazul în care depozitul este lichidat înainte de termen, clientul beneficiază de întreaga dobândă acumulată lunar până la acel moment", a declarat președintele executiv al băncii, Sergiu Bogdan Oprescu.