All inclusive pe litoralul românesc

Ştire online publicată Marţi, 15 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Doar 3 unități hoteliere fac posibil acest lucru, tariful perceput turistului fiind de 695 de lei de persoană pentru un sejur de 5 nopți. Ce are inclus turistul în acest tarif? Toate cele trei mese, servite în regim bufet (bucătărie românească și tradițională), băuturi, accesul gratuit la locurile de joacă pentru copii, piscină, sezlonguri și umbrele de plajă. Programul oferă facilități și pentru copii: gratuitate pentru micuții până la 7 ani, respectiv 50% reducere pentru copiii între 7 și 12 ani.Hotelurile la care se poate rezerva un concediu all inclusive sunt Minerva Family Club, Dorna – ambele clasificate la 3 stele -, respectiv Modern, clasificat la 4 stele.Perioada de sejur aferentă opțiunii se derulează între 27 mai și 23 iunie. ”Continuăm campania de imagine –o nouă atitudine în turism – cu lansarea, în premieră, a opțiunii all inclusive la programul nostru. De data aceasta susținem hotelierii care lansează oferte all inclusive pe litoral. Sunt convinsă că anul acesta reușim să creștem în continuare, ca număr de turiști, ca imagine, calitate a serviciilor”, a declarat Corina Martin, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), potrivit Capital.ro.