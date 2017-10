Alertă! Şansa Constanţei de a avea regionala finanţelor publice a scăzut la 1%

2

Ce iaste impartialitatea

Impartialitate este atunci cand te faci frate cu pesedeul.A fi impartial,inseamna a fi obiectiv.A fi obiectiv,inseamna a reda realitatea în chip nefalsificat,nepărtinitor.Dati un exemplu de impartialitate.Stiu eu,stiu eu,tovarase Ion Tita-Calin.De exempl,cand vorbesti ca ai votat pentru un parlamet cu 300 de alesi se zice ca esti basist(Huooo basistilor !).In schimb,un parlament cu 600 de alesi nu afecteaza contribuabilul constantean.Cand romanii au votat reducerea numarului de parlamentari,Cacarau a declarat ca populatia a fost manipulata de Basescu. Argumentul lui Cacarau a fost logic. Cuget Liber nu a scos niciun cuvintel.Cuget liber este o gazeta independenta sau impartiala.Cuget liber face opozitie constructiva pentru Nicusor Constantinescu.Acum,toti mor de dragul intereselor cetateanului.Tin sa precize ca in Galati nu exista cetateni.Cetateni se gasesc numai in Constanta.Asta este o explicatie logica.