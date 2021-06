Alegeri cu scandal la Constanța South Container Terminal! Un lucrător dă în judecată compania (II)

Ionel Stoica – unul dintre cei cinci candidați care au intrat în competiție – susține că alegerile n-au fost independente, că votul nu a fost secret și acuză implicarea companiei în procesul electoral. În ediția de astăzi, continuăm prezentarea acestui caz ieșit din comun.



Un candidat incomod





Ionel Stoica îi reprezentase pe colegii săi din Constanța, în Consiliul European al Salariaților de la Londra, în perioada 2017 – 2020. Întrucât fusese o prezență activă și o voce critică, este convins că noile alegeri din februarie 2021 au fost organizate astfel încât el să nu mai primească un nou mandat.





„Știam că nu sunt dorit de conducerea companiei, pentru că, în mandatul pe care l-am avut în Consiliul European al Salariaților, am vorbit despre problemele reale de la Constanța, fapt ce a deranjat - afirmă Ionel Stoica. Chiar am fost certat. În schimb, colegii din Consiliu, care reprezentau alte companii din străinătate ale DP World, m-au felicitat pentru curajul meu. Mi-au spus că predecesorii mei descriau situația de la Constanța în roz, deși avusese loc un accident mortal. Le-am explicat cum stăteau lucrurile, că se dădeau rapoarte false, că totul e OK!





Eu am fost în Consiliu, la Londra, la dorința colegilor și am spus lucrurilor pe nume. Consider că, acum, s-a dorit să fiu împiedicat să obțin un nou mandat.”



Au bănuit că e ceva necurat la mijloc





Înainte de declanșarea procesului electoral, Sindicatul Uniport Constanţa South a avut oarece bănuieli. A reclamat durata prea lungă a votării (șapte zile în loc de una singură) și a solicitat ca alegerea reprezentantului în Consiliul European să se facă după sistemul folosit în anii precedenți. Se cunoaște că la scrutinul pentru încredințarea mandatului din perioada 2017 – 2020 se folosise votul secret, cu urnă, alegerile fiind independente.





Drept urmare, prin adresa nr. 4 din 19 februarie 2021, către compartimentul Resurse Umane al companiei CSCT, sindicatul a mai solicitat: „Totodată vă rugăm să ne transmiteți cine face parte din comisia de numărare a voturilor și să le acordați celor care candidează șansa la transparență (despre care spuneți că există în CSCT), să poată participa la numărarea paralelă a voturilor”.



Răspunsul pe care l-a primit lămurește cât de independente urmau să fie alegerile. Prin adresa nr. 186 din 19 februarie 2021, semnată de directorul resurselor umane, sindicatului a fost informat că: „datorită contextului epidemiologic, procesul (electoral – n.n.) se va derula prin mijloace electronice. (…) Pentru a asigura posibilitatea efectivă de exprimare a votului tuturor salariaților interesați, perioada de votare pentru actualele alegeri fiind extinsă cu trei zile din motive similare.





Numărătoarea voturilor se va efectua de către un reprezentant al Departamentului Resurse Umane, cu mențiunea că la acest proces, pentru transparență, pot asista în calitate de observatori înșiși candidații înscriși.”



Un răspuns amețitor





După alegeri, candidatul Ionel Stoica a contestat modalitatea în care acestea s-au desfășurat (contestația fiind înregistrată cu nr. 217 din 2 martie 2021, la registratura CSCT).





Prin adresa nr. 234 din 5 martie 2021, semnată de directorul resurselor umane, i s-a răspuns că: „Voturile exprimate de salariați sunt numărate automat de către programul electronic în care acestea au fost exprimate. Pe parcursul perioadei de votare nu s-a efectuat o centralizare a voturilor, astfel încât să fie posibilă și necesară o numărătoare paralelă. Candidații au fost invitați la prezentarea rezultatelor finale.”





Răspunsul clarifică în bună măsură lucrurile, fiind o dovadă a faptului că votul nu a fost independent, că societatea s-a implicat în procesul electoral în sistemul electoral, prin sistemul informatic și departamentul de resurse umane, că nu a existat o comisie de numărare a voturilor aleasă de salariați, din care să facă parte delegații candidaților și că aceștia din urmă au fost puși în fața „rezultatelor finale”, fără să aibă posibilitatea să verifice corectitudinea lor.



Cu jalba în Justiție





Nemulțumit, Ionel Stoica s-a adresat instanței de judecată, solicitând anularea alegerilor. Dosarul a fost înregistrat pe 29 martie 2021, cu nr. 2442/118/2021, la Tribunalul Constanța, Secția civilă. În plângere, el reclamă faptul că organizatorii scrutinului au recurs la sistemul de vot on-line, că au prelungit cu trei zile scrutinul, fără o justificare prealabilă. „Ba mai mult, deși trebuia asigurată secretizarea votului, cel desemnat de societate în vederea implementării programului a fost un interpus, fără a asigura transparența. (…) Demn de remarcat este faptul că la emiterea rezultatului final nu au fost prezenți și reprezentanți ai candidaților, iar la procesul verbal nu s-au anexat rapoartele de intervenție asupra centralizatorului în timpul zilelor de alegeri” – se afirmă în plângere.







Ionel Stoica reclamă, de asemenea, faptul că, înainte de alegeri, nu a fost prezentat modul de funcționare a programului de vot on-line, că acesta nu a fost securizat, existând posibilitatea de a se interveni în program în timpul exercitării votării (după cum de altfel a și demonstrat), precum și în raportul final cu rezultatele alegerilor. „Lipsa unei comisii de certificare demonstrează caracterul ilegal al acestuia - susține reclamantul. Opinez că organizarea alegerilor nu a fost făcută de un organ imparțial. În primul rând, un organ imparțial trebuia să fie responsabil de aplicarea dreptului electoral, crearea unei comisii electorale independente și imparțiale, din care să facă parte delegați ai candidaților.





Ionel Stoica mai vorbește despre: „Refuzul nejustificat al societății de a permite verificarea on-line sau desemnarea unor reprezentanți din partea candidaților pentru a asista și verifica modalitatea de decurgere a votului. (…) Nu s-a stipulat de la început programul utilizat, normele de siguranță și instituirea unei comisii de supraveghere, din care să facă parte și reprezentanți ai candidaților. (…) Nu au fost respectate condițiile privind exercitarea și transparența votului în sistemul electronic propus. (…) Link-ul care a fost folosit pentru a se putea vota, a fost un link local, acesta neputând fi verificat. (…) La numărarea voturilor nu a existat o comisie de numărare a voturilor. Pur și simplu, în data de 2 martie 2021, ora 9, au fost chemați cei cinci candidați (prezenți doar trei) la departamentul resurse umane, unde li s-a prezentat rezultatul centralizat pe o foaie de hârtie.”



(Va urma)