Albalact a fost cumpărat de grupul francez Lactalis

Ştire online publicată Joi, 28 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Albalact, ultimul mare producător autohton de lactate, a fost cumpărat de grupul francez Lactalis, lider mondial în domeniu.Acționarii Albalact, care dețin 70% din companie, au semnat un contract de vânzare a producătorului de lactate către grupul francez Lactalis, însă implementarea contractului și prețul de achiziție vor fi stabilite ulterior, după îndeplinirea mai multor condiții.Condițiile se referă, dar fără a se limita la, aprobarea Consiliului Concurenței din România și lipsa oricărei schimbări negative semnificative, potrivit romanialibera.ro.Lactalis intenționează să inițieze o ofertă publică de preluare voluntară, având drept obiect 100% din acțiunile deținute de acționarii Albalact."Prețul pe acțiune va fi determinat prin deducerea din suma de 407,3 milioane lei a datoriei nete ajustate, definită contractual, prin referință la ultima zi a lunii imediat anterioare lunii în care condițiile precedente au fost îndeplinite (datoria netă ajustată include datoria financiară minus numerar și echivalente în numerar, precum și provizioane și alte elemente similare datoriilor și orice prejudiciu suferit de Albalact în afara cursului obișnuit al activității, ajustări rezultate din normalizarea capitalului circulant net, astfel cum s-a agreat între Acționarii Vânzători și Lactalis) împărțită la un număr de 636.366.282 acțiuni (determinat ca numărul total de 652.708.867 de acțiuni minus acțiunile proprii cu excepția celor scadente în cadrul Programului de Remunerare a Angajaților)", se arată într-un comunicat al companiei.Inițierea ofertei de preluare și prețul din oferta de preluare sunt supuse în continuare obținerii tuturor aprobărilor relevante din partea Autorității de Supraveghere Financiară din România.Exclusiv în scop exemplificativ și în baza unei datorii nete ajustate de 118,2 milioane lei la data de 30 septembrie 2015, din formula de calcul ar reieși un preț per acțiune de 0,4543 lei. Prețul exemplificativ de 0,4543 lei/acțiune include o primă de aproximativ 37% la prețul de închidere de tranzacționare pe Bursa de Valori București la data de 27 ianuarie 2016. Acest calcul se bazează pe date financiare istorice ale Albalact și nimeni nu își poate întemeia în niciun fel decizia de a investi sau orice altă decizie în legătură cu acțiunile Albalact pe un astfel de calcul."Având în vedere condițiile precedente din contractul dintre Acționarii Vânzători și Lactalis și cerința de a determina prețul la o dată ulterioară, nu există certitudine că acest contract va fi implementat sau că va fi implementat la prețul prevăzut în exemplul de mai sus", au subliniat reprezentanții companiei.Albalact — Alba Iulia este cea mai mare societate cu capital majoritar local în industria laptelui. Înființată în 1971, Albalact a fost transformată în societate pe acțiuni în anul 1990 și privatizată în 1999. Albalact are acționariat majoritar român, iar acțiunile emise de Albalact sunt admise la tranzacționare la categoria standard a Bursei de Valori București. Albalact deține 99,01% din acțiunile Rarăul Câmpulung Moldovenesc și 100% din societatea de logistică Albalact Logistic SRL, având peste 1.000 angajați în toate cele trei entități.Albalact comercializează produse proaspete, pasteurizate și UHT sub brandurile Zuzu, Fulga, Rarăul, Albalact și Poiana Florilor.Lactalis este lider la nivel mondial în industria procesării laptelui, deținând multe branduri internaționale de succes, precum "President", "Parmalat", "Galbani". Grupul are în prezent 75.000 de angajați și deține peste 200 de fabrici localizate în 43 de țări la nivel mondial. În 2015, Grupul Lactalis a avut o cifră de afaceri de 17 miliarde de euro.În România, Lactalis a cumpărat brandul de lactate LaDorna în 2008.