Alarmă pe Marea Neagră: începe campania împotriva "coşciugelor" plutitoare!

Alarmă pe Marea Neagră: începe campania împotriva "coșciugelor" plutitoare!

Veste proastă pentru „coșciugele” plutitoare de pe Marea Neagră și pentru „rechinii” din shipping-ul internațional care își trimit navele în această zonă. Începând de astăzi, 6 iulie 2015, timp de o săptămână, în porturile Bulgariei, Georgiei, României, Rusiei, Turciei și Ucrainei, dar și din Israel, se desfășoară Black Sea Campaign 2015 - campania împotriva navelor sub standard.Ampla acțiune este organizată de Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și sindicatele afiliate, din această regiune.În aceeași perioadă, la celălalt capăt al lumii, în Asia de Est, are loc o campanie similară, în porturile din Japonia, Coreea de Sud, Rusia asiatică și Taiwan.Potrivit comunicatului de presă dat publicității de Sindicatul Liber al Navigatorilor, „se vizează inspectarea condițiilor de muncă și viață ale navigatorilor, nivelul de salarizare, contractele colective și individuale de muncă de la bord, conformitatea condițiilor de la bord cu cerințele Convenției MLC 2006, identificarea navelor sub standard, informarea și educarea navigatorilor privind drepturile lor la bordul navelor.În particular, echipele de control vor informa navigatorii de faptul că România a ratificat Convenția ILO - MLC 2006, se vor face cunoscute navigatorilor toate beneficiile de care se pot bucura în porturile românești precum și procedura ce trebuie urmată în cazul în care drepturile lor sunt încălcate.”La inspecțiile de pe navele aflate în porturile maritime românești participă, alături de reprezentanții SLN și ITF - România, ofițeri din cadrul Autorității Navale Române, voluntari ai Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, ai Seamen’s Club Constanța și Seamen’s Club Agigea, navigatori.În timpul campaniei din 2014, în porturile de la Marea Neagră au fost inspectate 155 de nave, din care: 13 nave în porturile din Bulgaria; 5 nave - în Georgia; 36 nave - în România; 40 nave - în Rusia; 17 nave - Turcia; 44 nave - în Ucraina. S-a constatat că 84 dintre navele inspectate (54,19%) nu aveau contracte colective de muncă. Pe 13 nave, navigatorii aveau salarii de cel mult 600 de dolari, iar pe 12 nave, nu existau asigurări P&I.În anii trecuți, sindicatele din Marea Neagră au raportat o creștere a frecvenței accidentelor serioase și existența unor condiții de muncă și viață sub standard, la bordul multora din navele care operează în zonă.Odată cu intrarea în vigoare a MLC 2006 și ratificarea ei de către România, Bulgaria și Rusia, a apărut un nou instrument pentru combaterea navelor sub standard și a navelor care nu le oferă navigatorilor condiții decente de muncă și viață, atenționează SLN.