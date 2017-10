Alarmă în agricultură

Seceta pune în pericol și culturile de toamnăGuvernul promite ajutoare pentru fermieriArșiță cumplită. Plantele tânjesc după un strop de apă. Culturile de porumb și floarea soarelui sunt pipernicite, căci planteles-au uscat înainte de a ajunge la maturitate. Pe știuleți, boabele de porumb sunt mai rare decât dinții din gura babei, iar pălăriile de floarea soarelui s-au scofâlcit și au semințele seci.Pagube de peste 2 miliarde euroÎn ultimul sfert de secol, fermierii au avut parte de numeroși ani secetoși. Au pielea tăbăcită de prea multele încercări prin care au trecut. Au supraviețuit secetei din 2000 și 2001, celei din 2007, care le-a înjumătățit toate culturile, dar nicio secetă n-a fost atât de cumplită precum cea din acest an. Nicio plantație n-a rămas neafectată, gradul de calamitare a culturilor depășind 50% și ajungând la 100% în multe zone din țară.Paguba pentru fermieri este uriașă. Au investit muncă și bani, au luat credite de la bănci pentru înființarea culturilor și acum trebuie să dea banii înapoi. Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România a estimat că pagubele se ridică la circa 2 miliarde de euro. Cu siguranță că pierderile vor fi mult mai mari când se vor face socotelile finale.Deoarece peste 98% din culturi n-au fost asigurate, producătorii așteaptă o mână de ajutor de la statul român și Uniunea Europeană. Fără sprijin financiar, mulți dintre ei, mai cu seamă cei mici, nu vor putea supraviețui.Gradul de calamitare: 50 -100%Acordarea oricărui sprijin depinde de întocmirea dosarului de calamitate.La nivelul județului Constanța a fost constituită, prin ordin al prefectului, o comisie care se deplasează în teren, la solicitarea fermierilor, pentru a constata gradul în care au fost afectate culturile. Din ea fac parte reprezentanții Direcției Agricole Constanța, ai APIA și Finanțelor Publice.Trebuie menționat faptul că doar exploatațiile agricole care plătesc impozit pe venit - care ocupă circa 70% din suprafața totală cultivată - au dreptul să solicite constatarea gradului de calamitare a culturilor.În județul nostru, sunt cultivate 100.000 de hectare cu floarea soarelui și 58.000 de hec-tare cu porumb. „Până în prezent, comisia a făcut verificări, la cerere, pentru o suprafață de circa 7.000 de hectare de teren cultivate cu porumb și floarea soarelui - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, inginerul Gheorghe Buzdugan, consilier în cadrul Direcției Agricole Constanța. Pe data de 18 august plecăm să facem verificări la Albești, iar a doua zi, la Ostrov. Apoi, urmează Mircea Vodă. Sunt localități, precum Saligny, în care culturile sunt afectate în procent de 100%. În alte localități, gradul de calamitare este între 50% și 70%. Trebuie precizat că, de la momentul verificării realizate în teren, procentele sunt în creștere, căci seceta continuă. La solicitare, revenim cu o nouă verificare. Spre exemplu, trebuie să refacem dosarul la Albești, la culturile de porumb și floarea soarelui. Cei de la Pecineaga ne-au spus că vor solicita să revenim.”Ajutoare pentru fermieriExistența dosarului de calamitate nu este o garanție că fermierii vor primi ajutor din partea guvernului. Ieri, Daniel Constantin, ministrul agriculturii, s-a întâlnit cu liderii organizațiilor reprezentative ale fermierilor pentru a discuta despre secetă și posibilitatea acordării de despăgubiri. „Pentru fermierii mici, care au avut pierderi mai mari de 30% din suprafața cultivată vom interveni cu un ajutor de la bugetul de stat sub forma unei scheme de minimis, care va fi legiferată prin hotărâre de guvern în cursul lunii septembrie, urmând ca la prima rectificare bugetară, în funcție de resursele financiare pe care le va primi Ministerul Agriculturii, să fie și acordate aceste despăgubiri.În ceea ce privește fermierii mari, având în vedere că valoarea despăgubirilor ar trebui să fie mai mare, trebuie notificată Comisia Europeană. Estimăm că răspunsul va veni în câteva luni, iar imediat după aceea vom acorda aceste despăgubiri, dar cel mai probabil la începutul anului 2016. Dacă nu vom primi, există deja un angajament al guvernului pe cele două scheme” - a declarat ministrul Daniel Constantin.Ceea ce se știe până la această oră este că, în baza dosarului de calamitate, fermierii vor primi ajutorul de minimis, de 15.000 de euro, pe societate, de la Uniunea Europeană, indiferent de gradul în care recolta a fost afectată, afirmă Gheorghe Buzdugan.Irigațiile - singura soluțieGrav este faptul că seceta a pus în pericol și culturile ce vor fi înființate în această toamnă. „La această oră, arăturile nu se pot executa întrucât solul este foarte uscat. Se strică plugurile și nici arătura nu iese cum trebuie. Dacă nu plouă, vom rămâne fără însămânțările de toamnă. Prognoza meteo arată că și luna septembrie va fi călduroasă, cu ploi puține” - afirmă Gheorghe Buzdugan.Gheorghe Lămureanu, vicepreședintele Ligii Agricultorilor Privați, este optimist. Speră ca meteorologii să se înșele, cum au mai făcut-o de atâtea ori, și ploile să vină mai repede.„Unii dintre noi am făcut arăturile, imediat după recoltatul păioaselor. Până la semănatul rapiței, care poate fi amânat până pe 20 - 25 septembrie, sunt convins că vom avea câteva ploi bune.”Dar soluția pentru agricultura românească nu este să se aștepte mila Cerului, a guvernului și a Uniunii Europene, ci să se investească în irigații.Ferma Agroterra, din Agigea, spre exemplu, urmează să finalizeze în următoarele două săptămâni sistemul de irigații, alimentat cu apă din Canalul Dunăre - Marea Neagră, pentru o suprafață de 500 hectare de teren, care, ulterior, va fi extinsă cu încă 300 de hectare, a precizat Gheorghe Lămureanu.„În anul 2012 am pornit un program de irigații care se va finaliza în 2020. Are o alocare record, de aproape 600 de milioane de euro fonduri europene, prin programele de dezvoltare rurală 2007-2013 și 2014-2020, puse la dispoziția organizațiilor utilizatorilor de apă. În prezent sunt proiecte de 128 milioane euro în implementare, aceste proiecte deservesc o suprafață de aproximativ 400.000 de hectare. Pentru perioada 2014 - 2020, am lansat deja sesiunea de primiri de proiecte pentru valori care depășesc 430 milioane euro. De asemenea, se reface infrastructura de irigații pentru 400.000 de hectare” - a declarat ministrul Daniel Constantin la întâlnirea cu asociațiile fermierilor.