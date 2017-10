Ajutoarele de stat acordate agricultorilor în anul 2010

În ședința de guvern din 21 iulie 2010, a fost adoptată hotărârea referitoare la ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli în acest an și suma totală alocată fiecărei forme de ajutor de stat. Potrivit comunicatului de presă al Ministerului Agriculturii, actul normativ prevede următoarele forme de sprijin: - ajutor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor și porcinelor. „Pentru creșterea performanței în sistemul de creștere al păsărilor și porcinelor, crescătorii de porcine și de păsări trebuie susținuți financiar în continuare prin ajutoare de stat, acordate în condițiile prevăzute de legislația Uniunii Europene. Aceasta va conduce la dezvoltarea unor exploatații viabile, eficiente și moderne, capabile să asigure competitivitate pe piața internă și externă, condiții de calitate controlată, precum și dezvoltarea economiei rurale.” - ajutor de stat pentru sectorul creșterii animalelor în vederea acoperirii costurilor legate de colectarea și transportul cadavrelor de animale. „Ajutorul de stat se acordă sub formă de servicii subvenționate în procent de până la 100% producătorilor agricoli organizați în microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole, care au încheiat contract de prestări servicii cu o unitate autorizată în condițiile legislației în vigoare să desfășoare activitatea de procesare - incinerare - co-incinerare a subproduselor de origine animală, care nu sunt destinate consumului uman.” - ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, acordat sub formă de ram-bursare, ca diferență dintre acciza standard și cea redusă. - ajutor de stat pentru plata primelor de asigurare, pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli și pentru încurajarea acestora să asigure culturile agricole, animalele, păsările și familiile de albine. „Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor mici și mijlocii pentru plata primelor de asigurare conform contractelor de asigurare încheiate cu societățile de asigurare-reasigurare.”