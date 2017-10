Ajutoare de stat de 208 milioane de dolari pentru industria navală sud-coreeană

Ministerul sud-coreean al Comerțului, Industriei și Energiei a anunțat că va investi 245,1 miliarde de woni (circa 208 milioane de dolari), în acest an, pentru a ajuta industria navală să se diversifice și să se relanseze.Finanțarea va fi acordată pentru cercetare-dezvoltare (5 miliarde woni), comercializare (4,5 miliarde woni), investiții (110,6 miliarde woni), și tranziția în afaceri (125 miliarde woni).Va fi sprijinită dezvoltarea tehnologică a noilor sectoare industriale care sunt strâns legate de construcția de nave, cum ar fi producția de echipamente de generare a energiei electrice și a turbinelor eoliene din largul mării. De asemenea, ministerul va oferi asistență în comercializarea cu succes a produselor noi.Companiile care depun planuri de tranziție spre alte afaceri vor beneficia de reduceri de taxe și de facilități la creditare.În total, 150 de firme vor primi ajutoare de stat în acest an, numărul lor urmând să crească la 600 până în 2020.Ministerul va investi alte 24,3 miliarde de woni, în acest an, pentru reconversia profesională a personalului care va fi eliberat din construcțiile navale.